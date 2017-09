La Ministra de Salud planteó reparos al proyecto de la nueva ley de Enfermería

Este miércoles se realizó una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente Humano en la cual se comenzó a abordar el proyecto de ley con media sanción de la Cámara Baja, que establecería el marco regulatorio para el personal de enfermería dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, recibiendo tanto por éstos como por los Senadores innumerables críticas, debido a las falencias e incongruencias que acarrea la iniciativa venida al Senado en Revisión.



El Proyecto en cuestión, que plantea un marco regulatorio para el personal de enfermería dependiente del Ministerio de Salud, fue ampliamente abordado en sus diferentes aspectos y en ese sentido fue la Presidenta de la Comisión, Senadora Miranda, fue quien solicitó a las autoridades ministeriales la opinión acerca del mismo, al tiempo que hizo saber que en 15 días se convocará a una reunión en la que se convocarán a los trabajadores de la enfermería específicamente.



Para dar inicio al tratamiento del Proyecto en la Cámara Alta, se contó en la fecha con la presencia de la titular del área ministerial, Lic Sonia Mabel Velázquez; el Secretario de Salud, Dr. Mario Imas; la Asesora de Gestión, Dra Karina Muñoz; el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, Dr. Germán Coronel y la Jefa del Area Concursos, Susana Unren. Participaron los Senadores Angel Giano, Miriam Espinoza, Aldo Ballestena, Beltrán Lora, Raymundo Kisser, Roque Ferrari y Nancy Miranda, Presidente de la Comisión de Salud del Senado.



La Ministra Velázquez comenzó agradeciendo la invitación, al tiempo que destacó que "está muy bien este trabajo de forma mancomunada, ya que todo lo que se impulse en legislación, después repercute en la faz ejecutiva", y que "una política de recursos humanos debe ser la resultante de una política de salud". Comentó también que "el año pasado cuando se comenzó a trabajar en este tema, no fuimos convocados (por la Cámara de origen) a discutir en ese momento, ni consultados", señalando además que "no puede haber un tratamiento aislado" y "separado del perfil de la salud que queremos". Al referirse específicamente al proyecto en estudio dijo que "hay un componente esencial que no vemos en la ley. No nos aparece el componente de hacia dónde va el servicio sanitario de las personas; es como que se ha trabajado orientado más al componente reivindicativo específicamente, y no refleja ni siquiera en una introducción al estado de salud de la Provincia. Nosotros planteamos una integrabilidad, y en este proyecto está fragmentada, y aislada de otros sectores de la salud".



Al referirse a las incumbencias, la Dra. Sonia Velázquez señaló que tampoco están especificadas. "Son varios aspectos que le veo faltan a este Proyecto; queremos profundizar un poco más, porque es reivindicativa, pero queda desdibujada la rectoría" ministerial. Asimismo indicó que notan un gran énfasis en la creación de una Dirección de Enfermería, pero no podemos seguir circunscribiendodDirecciones en cada tramo de la Salud.

Hay áreas sustantivas y áreas de apoyo, neurálgicas a este componente y de ninguna manera se puede pensar en una Dirección de Enfermería". Además de considerar que "económicamente esto no es posible", la Ministra dijo que "la nueva Ley debería ser superadora de la anterior y éste proyecto no lo es".



Por su parte el Asesor Jurídico del Ministerio de Salud, Dr. Germán Coronel destacó que "esta es una oportunidad importante que tiene el Senado para mejorar la situación de las enfermeras. Su actividad es fundamental y significan una presencia importante en el sistema, pero ni siquiera han determinado (en la iniciativa), los ámbitos de incumbencia de los diferentes vectores". Por otra parte también hizo incapié en que "hay políticas propias del Poder Ejecutivo que no pueden figurar en una ley", como las que se detallan en el artículo 5 del proyecto y aclaró que "según el art 174 el Gobernador es el Jefe del Estado", lo cual implica que "es quien organiza su Administración", por lo que lo que se pretende en el art 9 no tendría cabida alguna. El Dr. Coronel dio varios ejemplos y comentó también algunas inconsistencias e incongruencias con la legislación vigente, al tiempo que por ejemplo en el tema de Concursos dijo que "en materia concursal ha habido un retroceso. El Jurado en la ley anterior estaba bien especificado y, establecía todos y cada uno de los antecedentes que podía demostrar el aspirante; mientras que acá queda a la discrecionalidad del Jurado? y me parece muy injusto 'volver al dedo' -lamentó-. El principio de progresividad genera derechos subjetivos, y esto puede generar situaciones conflictivas", aseveró.



En otro orden, la Dra Muñoz hizo notar que "en ningún momento se habla del paciente, o usuario, etc", dejando a un lado las incumbencias y con ello "hasta dónde son las competencias de cada uno".

El Senador Angel Giano se refirió a la defensa y cuidado del Estado, señalando que "una ley aunque esté bien escrita, si no contempla a los que van a ejecutarla, puede complicar su labor".



La presidenta de la Comisión, Senadora Nancy Miranda, comentó también que veía que el proyecto "está dirigido a un sector de enfermeros y que hay otros que no están contemplados? Queremos que salga la mejor ley y que de un beneficio a TODOS los enfermeros", por lo que solicitó al Ministerio que hagan llegar todos los aportes y sugerencias que consideren pertinentes.



Casi al término de una extensa y productiva reunión, la Ministra enfatizó en que "el Norte de la salud son los pacientes, y todas las prerrogativas que se logren deben ser en función de una mejoría para el paciente". Destacó la importancia de los más de 900 nuevos profesionales de la enfermería y en ese sentido la importancia e impacto que tendrá la nueva ley cuando se sancione.