Nisman: Finalizó una pericia clave de Gendarmería y señalaría que lo mataron

La junta interdisciplinaria que analiza la muerte de Alberto Nisman dio ayer por concluida la recreación de la escena en la que fue encontrado el cuerpo del fiscal, pero aún no se elaboró el informe con las conclusiones.La recreación de la escena del baño de su casa fue realizada ayer por más de 30 peritos en un escenario especialmente acondicionado por la Gendarmería, organismo a cargo de la junta. Se expusieron las dos hipótesis: el suicidio y el homicidio. Todavía no hay conclusiones oficiales al respecto, según fuentes judiciales y de la querella.La recreación terminará formalmente la semana próxima, cuando se junten los representantes de Gendarmería con las partes involucradas en la causa. En esa reunión se expondrán las conclusiones de las partes y de los peritos de la Gendarmería en un documento que será entregado el fiscal Eduardo Taiano.Todavía falta y mucho, pero ya existen datos concretos sobre los que ningún perito discute y que llevarían a concluir que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó. Según pudo reconstruirde fuentes oficiales, el informe final interdisciplinario que el fiscal Jorge Taiano pidió a Gendarmería Nacional estaría listo a fin de mes y al menos para los 28 peritos de Gendarmería y los designados por las querellas, el cuerpo de Nisman muestra signos de intentos de reducción.En ese contexto y con la Gendarmería Nacional apuntada por la desaparición de Santiago Maldonado, se conocen ahora algunos de los puntos clave del informe de los peritos de parte y Gendarmería que encargó Taiano para definir, de una buena vez, si la muerte de Nisman fue un suicidio o un asesinato.De acuerdo a la información relevada por este diario, los profesionales encontraron restos de ketamina, un medicamento de uso veterinario para caballos, en un pool de vísceras analizado de Nisman. Esa sustancia si se consume en pequeñas dosis genera un efecto alucinógeno y es usado con fines recreativos. Pero si se encuentra en dosis mayores, como en el caso del ex fiscal, el efecto es distinto. La persona queda en un estado de absoluta debilidad, tanta que no podría ni llevarse un arma a la sien.