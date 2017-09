Feriados puente: "La media sanción es una gran noticia para Entre Ríos"

Política Cuáles son los feriados definidos para 2018 según la ley aprobada en Diputados

Por impulso de la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, y del misionero Maurice Closs, la Cámara de Diputados dio media sanción ayer miércoles a una iniciativa que otorga al Poder Ejecutivo nacional la potestad de establecer hasta tres feriados puente anuales, a partir de 2018."Quiero destacar el trabajo de Carolina Gaillard, que llevó al congreso la preocupación de miles y miles de entrerrianos que dependen del turismo. Su proyecto reestablecía los feriados, lo que hubiera sido excelente; en cambio, el que se terminó consensuando entre los distintos bloques se limita a otorgar al presidente la posibilidad de fijarlos. Pese a ello, es un gran avance, sobre todo porque se logró aprobarlo prácticamente por unanimidad", resaltó Fuertes."Felizmente aquí logramos, pese a la quita de los puente, mantener la actividad. Lo hicimos con una fuerte inversión de la provincia en promoción y con el permanente apoyo y colaboración de los privados y de los municipios. Otros destinos nacionales, como algunos de la Costa Atlántica, no tuvieron tanta suerte y hoy leemos en los diarios sobre el cierre de más de 50 restaurantes como consecuencia de la caída del turismo", ejemplificó."A veces no es sencillo percibirlo. Pero un turista no sólo deja dinero en un hotel, un restaurante o una cabaña. También lo hace en un kiosco, un almacén o una estación de servicios. El turismo dinamiza a toda la economía y por eso sería una gran noticia para Entre Ríos que se reestablezcan los puente", concluyó.