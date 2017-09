"La neutralidad es inviable", afirmó rector de la Escuela Normal de Villaguay

Efectivos de la División Investigaciones de la jefatura departamental de Policía de Villaguay fueron a la Escuela Normal Superior "Martiniano Leguizamón", tras recibir una denuncia telefónica anónima, que daba cuenta de una situación de "activismo político" en el establecimiento.Al respecto, el rector de la institución educativa, Raúl Piazzentino, explicó que las charlas tienen como eje el debate estudiantil en torno a los derechos humanos, en el marco de los 41 años de la Noche de los Lápices."La dinámica estuvo orientada a mersas de debates con participación de distintos representantes de organizaciones", precisó. Acotó que uno de los expositores "cuando sube al escenario hace visible una imagen de Santiago Maldonado, porque es una cuestión que está atravesando a nuestra sociedad". Consideró que se generen este tipo de debates "es saludable"., relató que "promediando la jornada se acercaron tres efectivos policiales del área Investigaciones, a raíz de una denuncia telefónica anónima que catalogaba esta jornada como de activismo partidario. Les hice entrega del programa que se ha elaborado y les informé que se trataba de una actividad académica. Es una iniciativa eminentemente educativa. Nosotros no sólo formamos un educador, un técnico superior, sino ciudadanos", opinó.Interrogado al respecto, el rector señaló que se ha dado un debate interno en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. "Lo que tenemos en claro como institución es que un posicionamiento de neutralidad es insostenible, frente a estas problemáticas", afirmó. No obstante, aclaró: "Apareció una alusión, pero en ninguno de los paneles la temática central fue el caso Maldonado. Este problema que atraviesa toda Argentina es una cuestión que ha sido objeto de tratamiento por las organizaciones de derechos humanos, pero este es un espacio público y esa formación no debe ser de espaldas a la realidad diaria"."La neutralidad es inviable, impracticable. No podemos funcionar de espaldas a la realidad. Debemos habilitar todas las puertas de entrada para una comprensión integral de este proceso por el que estamos atravesados todos los argentinos", completó Piazzentino.