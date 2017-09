Legisladores entrerrianos preocupados por financiamiento de Caja de Jubilaciones

A través de un Proyecto de Resolución presentado este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora Cristina Cremer de Busti (FEF) expresó preocupación y solicitó la revisión del apercibimiento por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), de suspenderles a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de las provincias que no han transferido sus respectivos sistemas previsionales al Estado Nacional, las cuotas mensuales dispuestas en el artículo 73 de la Ley 27.341, destinadas a cubrir el déficit de las mismas. El proyecto fue acompañado por sus pares entrerrianos Julio Solanas, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni y Juan Manuel Huss.



Al explicitar los motivos del proyecto, la diputada nacional argumentó: "Junto a otros legisladores entrerrianos queremos manifestar nuestra preocupación y repudio a la comunicación de ANSES que contiene el apercibimiento de suspender las cuotas mensuales dispuestas en el artículo 73 de la ley de presupuesto nacional que tiene por objeto cubrir el déficit de las Cajas de jubilaciones y Pensiones de las provinciales que no han transferido sus sistemas previsionales al estado Nacional".



Vale aclarar que las mencionadas cuotas lejos están de cubrir en la totalidad el déficit real que las Cajas provinciales poseen, siendo las mismas un paliativo a la complicada situación que los organismos previsionales atraviesan.



En ese sentido, Cremer de Busti aclaró: "De más está decir que el origen de la transferencia de ese dinero no es por generosidad del Gobierno Nacional a las provincias, sino que deviene de fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del año 2015, donde se les reconoce este derecho a las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales".



"Es concerniente manifestar que la comunicación que posee el apercibimiento que da origen al presente proyecto de resolución fue realizado por la Gerencia de Finanzas de la Administración Nacional de Seguridad Social y solicita que las cajas provinciales, antes que finalice el mes de septiembre, le suministren a ANSES una voluminosa cantidad de información, bajo la pena de suspenderle la cuota antes mencionada", finalizó la diputada.



Entre Ríos, junto a otras diez provincias, entre las que se encuentran sus pares de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba, no tiene su caja transferida a Nación, con lo cual absorbe la totalidad del déficit previsional. En lo que concierne específicamente a la provincia de Entre Ríos, el déficit que se estima para el año en curso es de alrededor de 4 mil millones de pesos y la suma de las 12 cuotas mensuales tendientes a cubrir esa falta llegarían a 876 millones.