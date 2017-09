Arancedo: "Argentina necesita reconciliación, sentirnos parte de una familia"

"No tenemos que quedarnos en la chicana política preelectoral", señaló Arancedo, quien consideró que el país necesita "dirigentes y estadistas que piensen la Argentina de acá a 20 años".



En declaraciones a un matutino porteño, el arzobispo de Santa Fe sostuvo que "la Argentina necesita reconciliación, sentirnos parte de la misma familia" y aclaró: " Cuando hablamos de reconciliación no hablamos de impunidad, sino de verdad, de justicia, de reparación".



"Para reconciliarnos no tenemos que ser amigos. Podemos tener diversidad de opiniones y actitudes, pero la reconciliación es sentirnos parte de la misma humanidad", afirmó.



Evaluó que "a veces la urgencia política de las elecciones puede llegar a fraccionar mucho, pero todo dirigente político tiene que tener como horizonte un país en el que todos nos encontremos".



"No es fácil de definir el clima electoral. Uno lamenta las polarizaciones, las grietas, que dejan heridas difíciles de cerrar. Tiene que haber firmeza en lo que uno defiende, pero con respeto cívico. Hay que elevar el nivel de diálogo político y no quedarse enredados en chicanas y enfrentamientos, que lejos de acercarnos nos alejan", dijo.



Además, subrayó: "Necesitamos el encuentro de la clase dirigente. Eso no significa uniformidad, que todos piensen igual. La diversidad enriquece. Hace falta una ejemplaridad de la dirigencia política. El ejemplo siempre viene de arriba". (NA)