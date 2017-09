Macri exhortó a "hacer obras para que la gente pueda mejorar y progresar"

Foto 1/2 Foto 2/2

Mauricio Macri sostuvo que hoy en todas las provincias del país "se ven máquinas y obras en marcha" luego de que durante "muchos años no se hizo lo que se tenía que hacer, pero lo bueno es que decidimos cambiar y que comenzamos a construir ese país verdaderamente federal que incluya a todos".



El Presidente habló esta tarde durante una visita a la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde supervisó la marcha de las obras para transformar en autopista la ruta nacional 34 en el tramo Rosario-Sunchales.



"Les pido a los gobernadores y a los intendentes que también demuestren su capacidad de hacer obras, porque el modelo anterior fue un modelo equivocado de generar clientelismo, el gasto público sin sentido, cuando lo más importante que tiene que hacer un Presidente, un gobernador o un intendente es invertir para que su gente pueda mejorar y progresar", afirmó.



Macri estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Dietrich, y los intendentes de Rafaela, Luis Castellanos, y de Santa Fe, José Corral.



El Jefe del Estado destacó que "cuando esta autopista se termine es una transformación que va a ser para siempre" y, en primer lugar, subrayó, "le va a dar tranquilidad y seguridad" a toda la comunidad de la zona.



Advirtió que "no queremos ver más noticias" de personas que pierden la vida en accidentes viales.



"Eso no puede ser, es como que ha habido un desprecio a la vida por parte de la política, que lo más importante que tiene que hacer es cuidar a cada argentino", señaló.



Macri afirmó que "si el argentino puede viajar, se puede conectar, uno lo está cuidando", y puso de relieve que las obras viales también son esenciales para potenciar "toda la maravillosa capacidad productiva" que tiene la provincia de Santa Fe.



Aseveró que "con caminos rurales bien cuidados y con autopistas como esta vamos a poder llevar al mundo todo lo que producimos con trabajo argentino".



Las obras en marcha en la ruta nacional 34 contribuirán a mejorar la seguridad vial y la conectividad de las provincias del noroeste con el puerto de Rosario y se dividen en seis tramos, de los cuales dos están en ejecución y otros cuatro se licitarán en el próximo mes de octubre.



En su totalidad la obra abarca 414 kilómetros con una inversión de 13,3 millones de pesos y generará más de 1.400 nuevos puestos de trabajo.



La transformación de la ruta en autopista mejorará el abastecimiento de los pueblos rurales y beneficiará al comercio interno en la provincia, principalmente en el sector agrícola-ganadero.



También favorecerá el desarrollo de la economía en la región, sobre todo en segmentos como la industria aceitera, molinos harineros, electrodomésticos, producción láctea y fabricación de maquinaria agrícola.