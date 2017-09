Pasó a cuarto intermedio la sesión del Concejo Deliberante en el Club Paracao

El tratamiento del proyecto vinculado con la cesión de un predio de una hectárea de superficie con destino al edificio propio de la escuela N° 78 "Juan Carlos Esparza", ubicado en el Parque Nuevo "Humberto Cayetano Varisco", fue el tema desencadenante de un extenso intercambio de opiniones entre los ediles de las bancadas de Cambiemos y del Frente para la Victoria, que generó sendos cuartos intermedios en un intento por acercar posiciones que permitieran zanjar las diferencias, que tuvieron a la presidente de la legislatura, Josefina Etienot, como articuladora en post de lograr los consensos necesarios para viabilizar la iniciativa, que tuvo el apoyo de una delegación de docentes y alumnos del mencionado establecimiento educacional.



Al respecto, cabe mencionar que en torno a este tema tuvieron ingreso dos proyectos. Uno de ellos, presentado por la rectora de la escuela Esparza, Analia Leones, el cual fue derivado para su tratamiento a la Oficina de Propuestas Ciudadanas del Concejo Deliberante.



El restante, impulsado por la edila Cristina Sosa, que hizo suya la propuesta de la rectora de la escuela como proyecto de ordenanza, logró ser ingresado "in voce" al temario de la sesión.



Durante el debate la legisladora María Marta Zuiani, argumentó que la iniciativa de Sosa encontraba reparos de tipo legal y registral que hacían inviable su tratamiento, en razón de impedimentos de tipo normativo y catastrales que debían ser previamente subsanados, tal como lo contempla el proyecto de ordenanza presentado oportunamente por el bloque de Cambiemos, que actualmente se encuentra en tratamiento en Comisión.



El presidente del bloque oficialista, Carlos González, pidió la palabra y anunció que acababa de recibir un llamado telefónico del intendente Sergio Varisco, luego de reunirse con el gobernador Gustavo Bordet, con quien suscribió el convenio marco para la construcción del Polo Científico Tecnológico en el Parque Nuevo, habiendo acordado con el mandatario provincial una solución para el problema de la escuela Esparza.



Añadió que el intendente Varisco se haría presente el día de mañana (jueves 14 de septiembre) en el referido establecimiento de nivel medio para ratificar la decisión" para que la escuela "Juan Carlos Esparza" cuente con el predio para levantar su edificio propio".



Cuarto Intermedio



Al no haberse podido lograr unificar un criterio común entre los bloques mayoritarios en torno al tratamiento de la cuestión, pese a los buenos oficios de la viceintendente Etienot, y dado lo avanzado de la hora, la presidente de la legislatura paranaense decidió que el cuerpo pase a un cuarto intermedio hasta el día de mañana, jueves 14 de septiembre, desde las 9.30, en el histórico recinto de sesiones ubicado en el Palacio Municipal.



Proyectos elevados por el intendente Varisco



Tres proyectos de ordenanza elevados por el intendente Sergio Varisco, lograron ser incluidos sobre tablas para su tratamiento por el órgano legislativo, y fueron incluidos en el temario, descontándose que tendrán sanción en el plenario del día de mañana.



Los mismos contemplan la toma de un crédito con el superior gobierno de la provincia por siete millones de pesos; la aprobación de un acuerdo marco entre municipio y la empresa Enersa para la incorporación de lámparas Led en el alumbrado público de la ciudad, y un convenio suscripto con el Instituto del Seguro de la Provincia para la creación y explotación del futuro cementerio Parque Municipal.



Espacio "Voz y Opinión Ciudadana"



En el espacio del Instituto "Voz y Opinión Ciudadana" usaron de la palabra dirigentes de comisiones vecinales del barrio "Paracao".



Jorge Villarreal, presidente de la vecinal "Las Piedras", tras agradecer la presencia del Concejo en la zona y la posibilidad de exponer las aspiraciones de sus habitantes, afirmó: "Si bien quiero hablar del presente y el futuro, no puedo negar que nos sentimos abandonados por el municipio", y reflexionó: "Caminar por el barrio da pena".



Apeló a la sensibilidad humana de los ediles presentes con el propósito de encontrar soluciones y respuestas concretas a las inquietudes que planteó.



Las mismas estuvieron referidas a la necesidad de contar con un servicio municipal eficiente para el desagote de los pozos ciegos de las viviendas, ya que las mismas no cuentan con red cloacal.



"No tenemos calles en buen estado de mantenimiento; veredas para el tránsito peatonal; alumbrado público que nos dé seguridad a los habitantes y el desmalezado permanente de nuestra jurisdicción", planteó.



Al finalizar sus palabras manifestó: "Señores concejales a lo único que aspiramos es a una vida mejor y digna".



Seguidamente, el presidente de la vecinal Juan Báez, Francisco Alberto Fernández, pidió a los ediles: "Acuérdense un poco más de los barrios", y reclamó el arreglo de calles, ya que cuando llueve, dijo, "no se puede transitar".



También destacó la necesidad de contar con un centro comunitario para que en el mismo funcione un comedor que "dé contención alimentaria a los habitantes más carenciados y permita realizar tareas de contención para niños y jóvenes".



También planteó la necesidad de mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, servido por la línea 11 ? 21, al que calificó como deficiente; desmalezado de banquinas y terrenos y la instalación de contenedores, "ya que ?precisó- al carecer de los mismos la basura se esparce por todos lados, constituyéndose en un foco infeccioso".



Proyectos presentados por vecinos



En la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante de Paraná, que se constituyó durante la sesión en el Club Paracao, se receptaron también notas de vecinos de la zona, quienes plantearon sus necesidades.



-Vecinos del barrio Paracao solicitaron la pavimentación de calle Alemanes de Volga, entre Bevilacqua y Londero de Greca, y la colocación de contenedores en todo el barrio.



-La vecinal Juan Báez reclamó la apertura de calles, desmalezado y desagote de pozos ciegos en su jurisdicción.



-Un vecino ingresó una nota peticionando la pronta concreción del convenio de la Municipalidad con el Instituto del Seguro, para la construcción del cementerio "Parque Municipal".



-Vecinos lote Alamos II, la recolección de residuos por parte de la Dirección de Limpieza Municipal, arreglo de la calle al loteo y la nominación de la plaza "La rayuela".



-Vecinal Barrios Mainini I y II, solicitó la apertura de calles y la pavimentación de las arterias principales, desmalezado de veredas y la limpieza y acondicionamiento de la plaza.



Pesar por el fallecimiento del exconcejal Rubén Noble



El cuerpo guardó un minuto de silencio en homenaje a la memoria del exconcejal justicialista (período 1.999 ? 2.003) Rubén Noble, quien falleció este miércoles 13 de septiembre



El edil Pablo Hernández reconoció la militancia política del extinto y su vocación de servicio.



También recordó su labor profesional como camarógrafo y fotógrafo, y destacó asimismo su trayectoria deportiva en el Club Atlético "San Agustín". En este marco, lo definió como "un vecino que militó la causa de su pueblo y fue un esposo y padre ejemplar".



El legislador Juan Enrique Ríos, quien mocionó un minuto de silencio a su memoria, dijo que Noble "puso amor, afecto y fe a todo lo que hizo".