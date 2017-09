Consorcios camineros: acuerdan trabajar en una ley "moderna y ágil"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En el encuentro realizado en el Salón de Acuerdos también participaron el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, quien comentó que hicieron "un repaso de cómo está Vialidad hoy, el tema de los caminos y los inconvenientes por las lluvias" y acotó que "de los 27.000 kilómetros que tiene Entre Ríos, 25.000 son de tierra y eso habla de la complejidad y de la respuesta que pueda dar el organismo a corto, mediano y largo plazo".



"Se va a profundizar lo que se viene hablando y lo que está previsto que es la ley de consorcios. De hecho se está trabajando con algunos consorcios, así que hablamos de ese tema, afianzarlo y ver qué modificaciones, si es que es necesario, hacer sobre la ley vigente".



A su turno, el diputado Diego Lara dijo que fue "una reunión muy positiva, producto de la convocatoria del gobernador no sólo a las autoridades de Vialidad, sino a todos los bloques de la Cámara de Diputados. Analizamos, entre otros temas, cuestiones que tienen que ver con la agenda legislativa, y en esto el compromiso de todos los bloques en orden a lo que el gobernador nos pidió -incluso hay proyectos presentados, como el del diputado Vitor- de trabajar en una ley que contemple un diseño de la creación de los consorcios viales".



"Esto no es una novedad porque si bien se pueden actualmente crear consorcios camineros, es necesario dotar a Entre Ríos de una ley moderna que tome las experiencias de otras provincias y que se puedan concretar en forma práctica y efectiva", continuó diciendo el legislador justicialista y acotó que "se apunta a que la provincia y Vialidad provincial tengan el estricto seguimiento, control y autorización de los mismo, o sea que esa repartición no deje de ocupar el rol imprescindible e indelegable que tiene para diseñar todas las políticas públicas en materia vial, pero si incorporar a los privados, a los productores, a los vecinos para que acompañen aquellas obras fundamentalmente de mantenimiento de caminos a través de consorcios".



Finalmente, Lara enfatizó: "Vamos a trabajar para en los próximos 15 o 20 días tener el dictamen para debatirlo en la Cámara y tenga media sanción esta ley".



En representación del bloque de Cambiemos, el diputado Esteban Vitor expresó: "Tratamos de llegar a un consenso y coincidimos en la idea de que Vialidad tenga una herramientas más para tratar de dar solución al problema de los caminos rurales, puesto que son 27.000 kilómetros de tierra que aparte de que hay cuestiones coyunturales, hay problemas estructurales de alguna data en esa repartición que debemos reforzarla con este tipo de herramientas".



"Queremos también dejar en claro que de ninguna manera está en juego la fuente laboral, ni se le va a bajar ni un peso a los trabajadores viales. Eso lo expresó el gobernador y todos los bloques coincidimos", dijo y por último reafirmó que "lo que estamos buscando es una herramienta moderna y ágil que permita dar soluciones a la gente. En ese sentido el proyecto que presenté lleva un tiempo tratándose en comisiones y se ha buscado la forma de darle acuerdo próximamente, tras tener consenso y que sean escuchado todos los estamentos que tienen interés en esto".



En el encuentro también participaron los diputados provinciales Juan José Bahillo, Rosario Romero, Daniel Koch, Sergio Kneeteman y Joaquín La Madrid.