El director del Centro de Veteranos de Paraná viajará a Malvinas

En un encuentro que se desarrolló este martes al mediodía en el despacho del intendente de Paraná, Sergio Varisco, el director del Centro de Veteranos de la comuna, Jorge Benítez contó sobre el viaje que realizará a las Islas Malvinas el próximo 12 de octubre, junto a 14 ex combatientes y tres hijos de fallecidos provenientes de distintas partes de la Mesopotamia argentina.



Al respecto, Varisco destacó que "siempre somos agradecidos a los que dieron la vida y a quienes arriesgaron su vida por la patria en la Gesta de Malvinas en 1982; y esta circunstancia es especial, ya que Benítez viajará dentro de un mes a las Islas junto a otros ex combatientes".



Por su parte, Benítez indicó que quería hablar con Sergio Varisco "ya que su familia es malvinera, y para mí es un orgullo poder venir a informar sobre este viaje que voy a realizar en representación de la Municipalidad y dejar presente en suelo malvinense lo que es Paraná y Entre Ríos".



Asimismo, contó que "desde noviembre del año pasado estamos tramitando el viaje, los días pasan y va subiendo la adrenalina, cuando llegue a Malvinas será algo muy importante, y necesario para cerrar un ciclo de esta Gesta que fue en 1982".



Entre los recorridos que hará el contingente de ex combatientes, está programada una visita al Cementerio de Darwin, que "es un lugar nuestro, los años pasan y creo que es momento de ir pensando que nos irá bien", reflexionó Benítez.