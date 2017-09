Empleados de Iosper recibirán capacitación en Microsoft Excel

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) firmó un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), para que profesionales de esa entidad capaciten a empleados del organismo en Microsoft Excel 2010. "Para nosotros es clave potenciar la capacitación de nuestros trabajadores, en beneficio de los afiliados", afirmó el presidente del Directorio, Fernando Cañete.



Cañete precisó que la Facultad de Ciencias Económicas dictará dos cursos, en dos niveles (Nivel Inicial y Nivel Intermedio), de ocho encuentros de dos horas cada uno, una vez por semana. "Esta capacitación responde a una medida política que tomó el Directorio, que la lleva adelante la contadora Viviana Sánchez, directora por los trabajadores de la institución. Ella tiene la responsabilidad de instrumentar la capacitación, con el apoyo de esta Presidencia y de los demás directores, Marcelo Pagani, Ricardo Bertonchini, José Beltzer, Fabián Monzón y Adrián Gómez".

Cañete agregó que nadie podrá decir el Directorio de Iosper que no instrumentó un plan de capacitación destinado a sus trabajadores. "Los empleados no podrán decir que no saben porque no están capacitados, porque desde hace dos años pasado se están realizando cursos, como parte de un plan integral de capacitación".



También agregó que la Facultad otorgará certificados de asistencia para aquellos agentes que hayan participado en un mínimo de 70 por ciento de las clases, y aprobará a quienes hayan cumplido con el requisito de asistencia, y presentado y aprobado el Trabajo Final Integrador.

En tanto, la directora por los activos de Iosper explicó que las políticas instrumentadas por el Directorio "han sido numerosas y muy importantes", y admitió que éstas imponen "la capacitación permanente de los recursos humanos del organismo, con el objetivo de prepararlos para los cambios que se imponen en el mercado de la salud, y para que conozcan cómo nuestra institución ocupa un papel fundamental para responder eficientemente a los afiliados. Este convenio firmado con la Facultad de Ciencias Económicas contribuye a ese objetivo".



La FCE aportará dos profesionales capacitados para dictar el programa de formación, para que los trabajadores de Iosper gocen de atención personalizada; y elaborará y organizará el material. La Facultad también ofrecerá el espacio físico y el equipamiento.



Dos convenios más

Iosper había firmado con la FCE un convenio para que personal del organismo concurriera al curso La importancia de la competitividad emocional para el gerenciar el talento humano (que se dictó el 1 y 2 de septiembre pasado), pero además, rubricó ahora otro acuerdo para que sus trabajadores participen del curso Nuevos paradigmas de la creatividad, que se dictará el 15 y 16 de este mismo mes.