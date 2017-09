Pronto será ley la paridad de género en las listas electorales

La Cámara de Diputados dictaminó hoy a favor del proyecto de paridad de género en las listas electorales, que ya tiene media sanción del Senado, y que cuenta con un amplio respaldo para convertirse en ley en el corto plazo.



En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que estuvo presidido por Pablo Tonelli, se logró acuerdo entre todos los bloques (a excepción del Frente de Izquierda que anunció su propio dictamen de minoría) para llevar al recinto el proyecto que fue aprobado en la Cámara alta el 19 de octubre pasado.



Según supo NA de fuentes del oficialismo, en principio la idea es que el proyecto, que sería de aplicación efectiva a partir de las elecciones de 2019, sea incluido en el temario de una sesión que se llevaría a cabo el próximo 27 de septiembre.



La diputada del PRO Silvia Lospennato pronosticó que la ley que garantiza un cupo femenino del 50 por ciento de representación en los cargos parlamentarios, y que obliga a presentar candidatos de distinto sexo de manera intercalada en las listas, "va a ser votado por más del 90 por ciento como pocas veces sucede".



Por su parte, la jujeña Alejandra Martínez (UCR) recordó que a partir de la ley de cupo femenino sancionada en 1991, las mujeres han ido avanzando en su representación en el Congreso, pero advirtió que alrededor del 2007 se produjo un "estancamiento" de esa tendencia.



"Eso tiene que alarmarnos porque ha sido justamente gracias a esta integración de mujeres que se pudieran tratar normas muy importantes como aquellas vinculadas a la trata de personas, a la salud sexual y reproductiva y a cuestiones de género", recalcó.



La legisladora de Cambiemos rechazó el argumento de la "meritocracia" que los detractores de la paridad utilizan para justificar su impugnación a la reforma, y destacó que "hay más mujeres con títulos superiores" en el Congreso que hombres.



A su turno, la diputada del Frente para la Victoria-PJ Cristina Álvarez Rodríguez valoró que la iniciativa, que en el Senado había sido aprobada con 57 votos afirmativos y apenas dos negativos, también haya podido avanzar en la Cámara baja "de manera conjunta y transversal, logrando el acuerdo para que esto sea realidad". .



La legisladora aclaró que "empoderar mujeres no implica el debilitamiento de los varones", en tanto que sostuvo que esta conquista refleja "un tema de ejemplaridad pública".



"Este es un tema de ejemplaridad publica porque es muy importante que en estas instituciones podamos ser ejemplares en la distribución porque las mujeres argentinas somos el 51 por ciento de la población y merecemos justicia en la representación", afirmó.



En la misma línea, Carla Pitiot (Frente Renovador) planteó este avance como un "igualdad" y advirtió que la medida es necesaria porque las mujeres no tienen "la misma representación en los lugares donde se decide y en los lugares de poder".



"La ley de paridad nos va a dar muchísimas herramientas para seguir peleando por la igualdad", concluyó.



El contrapunto se produjo con el Frente de Izquierda, que a través de sus representantes Soledad Sosa y Juan Carlos Giordano, avisó que presentaría en soledad su propio dictamen, al sostener que la paridad de género debería tratarse de manera integral con otras iniciativas vinculadas a los derechos de la mujer como la legalización del aborto.



"Lamento el discurso de la izquierda que, escudándose en lo que falta se niegan a dar este paso necesario para garantiza igualdad para hombres y mujeres no sólo para cargos parlamentarios sino cargos partidarios", replicó Brenda Austin (UCR).



La Cámara de Diputados había aprobado el año pasado la paridad de género como parte de un paquete de reformas electorales que también incluía el voto electrónico, pero ese proyecto fue rebotado por el Senado, que impuso su propia iniciativa para consagrar el criterio "una y uno".



Del plenario de comisiones también participaron referentes del movimiento por los derechos de la mujer como Luiza Carvalho (ONU Mujeres), Norma Allegrone (autora de la primera Ley de Cupo Femenino), Virginia Franganillo (presidenta del Parlamento de las Mujeres de la Ciudad), Raquel Vivanco (MuMaLá), Soledad Zárate (CIPPEC), Marcela Durrieu (concejal de San Isidro), María Luisa Storani (legisladora del Parlasur) y Mabel Bianco (FEIM).