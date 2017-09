El Gobierno rechazó armar una comisión especial por Maldonado

Convencido de que la Justicia está avanzando sobre la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado , el Gobierno rechazó hoy ante las Naciones Unidas el pedido para convocar a un grupo de expertos que, de manera independiente, colabore con los trabajos para dar con el paradero del joven de 28 años.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se lo hizo saber así a Américo Incalcaterra, un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (Acnudh), que visita al país por pedido de la Casa Rosada.



Según dijo el funcionario en el encuentro, el Gobierno considera que la investigación a cargo del juez Guido Otranto no está paralizada, como había sugerido la Acnudh la semana pasada en un comunicado en el que cuestionó la "falta de progreso", y que por eso no se autorizará la conformación del grupo. Sin embargo, Peña le aseguró que seguirá habiendo colaboración y diálogo "fluido" la ONU en lo que sea necesario.



Peña había pedido la reunión con el representante de la organización la semana pasada con el objetivo de ratificar la voluntad del Gobierno de aportar al esclarecimiento de la desaparición del joven.



Pese a la negativa de hoy, el oficialismo aseguró que no hubo tensión en el encuentro, al que calificaron de "cordial".



La solicitud surgió luego de que se conociera el comunicado de prensa de la Acnudh llamando la atención por la supuesta falta de avances de la investigación y de que la familia del joven desaparecido haya reclamado al Gobierno que se "garantice una investigación independiente" con la colaboración de las Naciones Unidas.



Antes de la reunión de hoy, Incalcaterra ya había mantenido contactos con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , quienes también participaron de las conversaciones de hoy en la Casa Rosada.



Tras la reunión, Garavano le informó la decisión del Gobierno a la familia de Maldonado.