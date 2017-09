Bordet entregó aportes por siete millones de pesos a clubes de la provincia

"Un joven que está en un gimnasio o un club y practica deportes, está lejos de la calle, de los kioscos que venden droga y de las adicciones. Y nuestro apoyo a estas entidades es una política social que no vamos a resignar", aseguró el gobernador Gustavo Bordet este martes al distinguir a jóvenes deportistas y entregar aportes a entidades deportivas toda la provincia por más de siete millones de pesos."Más allá de los logros deportivos, hablamos de la posibilidad de que en los distintos clubes de la provincia de Entre Ríos actúen en lo que es contención y formación, el deporte inculca valores a los jóvenes y tiene que ver con actitudes futuras de vida", indicó Bordet.El mandatario reiteró que este gobierno apuesta al deporte también como una política de prevención de las adicciones, y en este sentido subrayó: "Nuestros legisladores tienen que plantear una desfederalización por los delitos de narcotráfico y apoyar la ley de narcomenudeo que estamos promoviendo desde la legislatura"."Entendemos el deporte como un todo, porque hay estímulo para aquellos clubes que compiten en ligas, en torneos nacionales y también para los otros clubes, los de barrio, los que están formando jóvenes, y para el deporte social, porque ese es el que no tiene ningún tipo de estímulo y si no lo hacemos desde el Estado estamos condenando a que muchos jóvenes en distintos barrios en ciudades de la provincia no puedan acceder a la práctica del deporte", observó el gobernador.El gobernador explicó que, cumpliendo la ley, "el 18 por ciento de las rentas de los juegos de azar se destina a este tipo aportes" y remarcó que "responsablemente estos fondos se depositan en una cuenta y se distribuyen a cada uno de los clubes. No es que nos sobre la plata del gobierno de la provincia, pero también entendemos que estos fondos hacen falta para que se puedan llevar adelante acciones tan nobles que tienen que ver con la formación de valores a los chicos en cada una de las instituciones, que es lo que va hacer que el día de mañana sean mejores hombres y mujeres en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia".Durante el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno este martes, se entregaron aportes a clubes profesionales, federaciones, ligas y asociaciones deportivas de toda la provincia y reconocimientos a deportistas. Participaron los ministros de Acción Social, Laura Stratta, y de Economía, Hugo Ballay, y el secretario de Deportes, José Gómez."En total, en el año, tenemos presupuestados más de 60 millones de pesos asignados a este tipo de partidas", confirmó el mandatario, quien destacó que esto es algo que el gobierno realiza habitualmente, en reconocimiento al deporte amateur que se lleva adelante en las instituciones."También hay casos de reconocimiento a deportistas con quienes el gobierno ha colaborado para que alcancen los éxitos deportivos, que son un orgullo y representan a la provincia en todo el país y fuera de él, donde han recibido galardones y títulos internacionales", agregó.El mandatario entrerriano indicó que esto "forma parte de una política deportiva que viene llevando adelante nuestro gobierno, que se hace sistemáticamente con la adjudicación de fondos que provienen de los juegos de azar, para que a través del deporte podamos generar las condiciones para que exista la contención social y formar mejores hombres y mujeres"."Esa plata para nosotros es sagrada, así como viene con un fin muy noble, se deposita y se asigna sin tocar un sólo centavo y lo hacemos con alegría y convencimiento porque este es el camino para obtener los logros deportivos", redondeó Bordet.El secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, destacó que "lo más importante es rescatar el sentido social de la inversión deportiva de la provincia"."Para nosotros es una alegría enorme apoyar a nuestros deportistas, a quienes ayudamos a cumplir su sueño en forma directa, o a través de las instituciones, a partir de la asistencia que hacemos en cada uno de los casos tratando de atender esa demanda. Y esto lo hacemos con el equipo de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social, y el gobernador de la provincia, que prioriza siempre la cuestión deportiva para que los sueños de nuestras instituciones se hagan realidad", resaltó el funcionario.Asimismo Gómez destacó la decisión del gobernador de "mantener y potenciar la inversión deportiva a partir del Fondo Provincial del Deporte. Pero también por atender con recursos propios la inversión social más importante que tenemos que son los juegos Evita y que están en pleno desarrollo. Allí el gobierno provincial invierte 17 millones de pesos para que 50.000 chicos en cada una de las etapas puedan participar de esta etapa, que los acompañe por el resto de sus vidas y que los ayude a ser mejores deportistas y mejores personas"."Con este evento queríamos poner en valor y premiar a los chicos que nos han representado a nivel internacional y que la comunidad entrerriana los conozca, a través de sus disciplinas como el patín, el bicicross, el tiro de bala, el atletismo, el sóftbol y el taekwondo, por nombrar algunas", concluyó Gómez.