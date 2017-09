Las muestras de ADN de vehículos de Gendarmería no son de Santiago Maldonado

El juzgado federal de Esquel informó que las muestras obtenidas en los vehículos de Gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Santiago Maldonado, según un comunicado de prensa difundido tras las pericias realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.En tanto, se indicó que queda pendientes un testeo realizado sobre une muestra tomado en un camión "Unimog" presuntamente utilizado en el operativo de esa fuerza en la ruta 40.En este marco, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó que "algunos gendarmes" del operativo realizado en la Ruta 40 el 1 de agosto pasado hayan hecho "algo indebido"."Por cómo ha avanzado la investigación lo que estamos convencidos es que hoy no hay elemento para hablar de la Gendarmería haciendo algo. En todo caso hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes que participaron de ese enfrentamiento ese día hicieron algo indebido o no pero es una investigación sobre algunos gendarmes", dijo Peña.En declaraciones al canal TN, el jefe de Gabinete volvió a respaldar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que "siempre" sostuvo lo mismo."Patricia Bullrich siempre dijo dos cosas. Uno, es que tenemos todas las hipótesis abiertas y que vamos a investigar a fondo sin tapar a nadie para saber qué pasó y dónde está Santiago Maldonado. Y por otro lado la postura clara también de la defensa de la institucionalidad de Gendarmería, de plantear que no iba a presumir la culpabilidad de Gendarmería sin elementos para eso", dijo.Aseguró que el Gobierno nacional "no buscó apañar a la Gendarmería ni a un gendarme ni nada", sino que haya "un estado transparente que cuide a los ciudadanos".En este marco, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Prefectura Naval continúan con los rastrillajes en el río Chubut, en busca de posibles rastros de Santiago Maldonado.Asimismo, se prevé que el miércoles estarán listos los resultados de los peritajes que la Policía Federal hizo sobre unos 130 teléfonos celulares pertenecientes a los gendarmes que participaron del operativo en la Pu Lof de Resistencia en Cushamen.