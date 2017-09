La Municipalidad de Paraná tomará créditos por 7 millones de dólares para obras

En la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Paraná celebrará este miércoles 13 de septiembre, desde las 9.30, en las instalaciones del Club Atlético Paracao, ingresará un proyecto de ordenanza elevado por el intendente Sergio Varisco, solicitando la autorización para concretar operaciones de crédito y/o financiamiento con el gobierno de la provincia, por la suma de 7 millones 345 mil 306 dólares, con destino a la ejecución de importantes obras públicas en la ciudad.



El detalle de los proyectos que la comuna tiene previsto encarar, y el importe respectivo en pesos, es el que a continuación se detalla:



1°) "Hospital Arturo Humberto Illia", treinta millones de pesos ($30.000.000).



2°) Refacción de la "Sala Mayo", catorce millones de pesos ($14.000.000).



3°) Refacción de seis jardines maternales, once millones de pesos ($11.000.000).



4°) Reparación y puesta en valor de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales, treinta cuatro millones de pesos ($34.000.000).



5°) Reparación, puesta en valor y ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del barrio "101 Viviendas, Empleados de Comercio", tres millones de pesos ($3.000.000).



6°) Pavimentación calle Gobernador Faustino Parera, entre Miguel David y Tibiletti, once millones seiscientos ochenta y un mil trescientos veintidós pesos ($11.681.322).



7°) Pavimentación de calle Miguel David, entre Salvador Caputto y Gobernador Faustino Parera, diecinueve millones sesenta y ocho mil seiscientos noventa pesos ($19.068.690).



8°) Pavimentación de calle Garrigó, entre Villa Seguí y Jorge Newbery, cinco millones doscientos treinta y nueve mil pesos ($5.239.000).



La operatoria se formalizará con el gobierno de Entre Ríos, en el marco del Programa de Emisión de Títulos de la Deuda Pública Provincial por 350 millones de dólares



Paraná contará con alumbrado público "Led"



En la sesión también tomará estado parlamentario otro proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se aprueba el acuerdo marco suscripto por la Municipalidad de Paraná y la empresa "Enersa", dentro del Programa Provincial "Mi Ciudad LED".



El mismo que fuera firmado "ad referéndum" del Concejo Deliberante, prevé por parte del municipio -en una primera etapa- una inversión de casi Dos Millones de Dólares estadounidenses (U$S 2.000.000), lo que posibilitará que el actual alumbrado público de la ciudad sea reemplazado por luminarias "Led".



Cementerio "Parque Municipal"



En el temario está previsto el ingreso de otra iniciativa elevada por el intendente Varisco, solicitando al cuerpo legislativo la ratificación de un convenio de reciprocidad y concesión entre la Municipalidad y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, para la creación y explotación del Cementerio "Parque Municipal de Paraná", que estará ubicado en calle "Padre Pascual Uva" N° 544, que tendrá una superficie total de 94.189 metros cuadrados.



En virtud del mencionado convenio, la Municipalidad otorga la concesión administrativa para la concreción, comercialización, explotación y administración del nuevo Cementerio "Parque Municipal" al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por un período de 30 años, con facultades de renovación por periodos similares de común acuerdo.



La Municipalidad se compromete a realizar las tareas de mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso al predio otorgado en concesión, con el fin de permitir y facilitar el perfecto funcionamiento del cementerio.



Entre las obras a encarar figuran la pavimentación y parquización de calle Moisés Lebenshon, entre calle pública N° 832 y Padre Pascual Uva y de esta última arteria, entre Lebenshon y calle Gral. Gerónimo Espejo.



También la reconstrucción de calle Espejo y la ejecución de los cabezales de entrada y salida de cunetas revestidas de hormigón en ambos lados del pavimento, en una longitud de 25 metros por lado.



El municipio se compromete y obliga, a su exclusivo cargo, al traslado del crematorio que funciona en el actual cementerio municipal.



En contraprestación por el otorgamiento de la mencionada concesión, el Instituto del Seguro abonará a la Municipalidad la suma total de 10 millones de pesos.



Luego de que el contrato sea refrendedado por parte del Concejo Deliberante, el mismo será elevado a la firma del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, para su ratificación.



Presentación de la escuela Esparza



A la sesión de este miércoles ingresará un anteproyecto de ordenanza elevado por la rectora de la Escuela N° 78 "Juan Carlos Esparz", Analia Leones, mediante el cual se solicita la donación de 1 (una) hectárea con destino a la construcción del mencionado establecimiento educacional.



Cabe acotar al respecto que la concejal Cristina Sosa hizo suya la referida iniciativa, habiendo presentado un proyecto de ordenanza en tal sentido.



Iniciativas vinculadas al barrio Paracao



Concejales de las distintas bancadas han dado curso a diversos proyectos vinculados a la zona, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:



-Proyecto de resolución, presentado por el concejal Sebastián Bértoli, mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a la reparación y reasfaltado de calle Juan Báez, entre avenida Ejército y General Espejo.



-Proyecto de resolución, presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice el asfaltado de calles Nasario Medrano, Pascual Greca y Amanda Mayor, en jurisdicción de la Comisión Vecinal "Juan Báez".



-Proyecto de resolución, presentado por la concejal Silvina Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a la colocación de contenedores de residuos en la jurisdicción de la Comisión Vecinal "General Espejo".



-Proyecto de resolución, presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda al reacondicionamiento, equipamiento de juegos infantiles y areneros en la plaza ubicada en jurisdicción de la Comisión Vecinal "Las Piedras".



-Proyecto de resolución, presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a realizar trabajos de limpieza, desmalezado, erradicación de minibasurales, bacheo, reposición de luminarias, etc., en jurisdicción de la Comisión Vecinal "Las Piedras".



Voz y Opinión Ciudadana



En el espacio del Instituto "Voz y Opinión Ciudadana" expondrá el presidente de la Comisión Vecinal "Las Piedras", Jorge Villarreal.