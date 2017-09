Caso Maldonado: Peña habló de posible participación de "algunos gendarmes"

"Por cómo ha avanzado la investigación lo que estamos convencidos es que hoy no hay elemento para hablar de la Gendarmería haciendo algo. En todo caso hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes que participaron de ese enfrentamiento ese día hicieron algo indebido o no pero es una investigación sobre algunos gendarmes", dijo Peña.En declaraciones al canal TN, el jefe de Gabinete volvió a respaldar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que "siempre" sostuvo lo mismo.Peña se mostró a favor de "defender la fuerza de seguridad más en un contexto donde estamos peleando contra el narcotráfico".Aseguró que el Gobierno nacional no buscó apañar a la Gendarmería ni a un gendarme ni nada", sino que haya "un estado transparente que cuide a los ciudadanos".