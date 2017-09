Gremios aeronáuticos renovaron sus críticas a las líneas "low cost"

Gremios aeronáuticos renovaron sus críticas respecto de las líneas aéreas "low cost" al sostener que ese formato en la Argentina "no es posible por falta de infraestructura" y advirtieron que, si comienzan a funcionar, habrá "lluvia de cadáveres".



El secretario general del sindicato de pilotos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró que "el formato bajo costo, como se conoce en el mundo, acá no es posible por falta de infraestructura y una serie de limitantes".



"La mayoría opera en aeropuertos alternativos, periféricos a las grandes ciudades que tienen costos de operación mucho más bajos", argumentó e insistió: "Acá eso no existe".



Según su consideración, "si son los pilotos que egresan de un aeroclub", los que llevarán a cabo la expansión de ese formato de vuelos en el país, "va a haber lluvia de cadáveres, no de currículums".



"Ni revolución de los aviones, va a ser la revolución de los muertos", alertó el gremialista, quien analizó: "Es seguro volar en avión, es muy seguro volar en la Argentina. ¿Es infalible el sistema? No, tiene ventanas de riesgo muy altas".



El sindicalista continuó, en diálogo con Radio El Mundo: "Te dicen que vas a volar por 50 dólares y, cuando vas, ya se agotaron. Hay un precio escondido".



Por su parte, el líder de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, aseguró que el Gobierno "copia lo que ya el expresidente Menem hizo". (NA)