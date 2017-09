Solanas: "Estoy para defender los intereses de la provincia"

Luego del anuncio del gobernador Bordet de su decisión de elevar al Congreso de la Nación un proyecto destinado a provincializar los recursos derivados del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, el diputado nacional Julio Solanas, en diálogo con Quién Dice Qué, afirmó que "es realmente importante" la iniciativa que propone el mandatario entrerriano. Tal como se había conocido, la iniciativa de Bordet busca proponer la transferencia a la provincia de una parte de los recursos correspondientes a la Argentina y, a la vez, apuntar al trabajo conjunto con Misiones y Corrientes.



"Resguardamos que lo que corresponde a la provincia, se dirima por ley: la provincialización de algo que producimos los entrerrianos. Hay tres sujetos, los que producen la energía, los que la administran y los que la distribuyen. El 7 % de la energía a nivel nacional se produce en la provincia de Entre Ríos y es una contradicción que paguemos la energía más cara, tanto en los hogares y en las Pymes. Me parece que es un disparador muy importante, que excede el marco partidario, que tiene que ver con los entrerrianos. Apoyo convencido la iniciativa del gobernador, y estamos para aportar decididamente en este sentido", puso relevancia Solanas.



Al mismo tiempo, el legislador bregó para que "nos pongamos de acuerdo todo el arco político, independientemente de donde vengamos, para sostener esta posibilidad en el Congreso. Voy a apoyar la iniciativa en función de que esas regalías las cobremos los entrerrianos y que se pueda abaratar los costos de energía en la provincia".



Solanas recordó que "la energía es más barata en Capital Federal, que recibe el suministro de Camesa, y nosotros que la producimos, la pagamos más cara".



Por otro lado, y al ser consultado respecto de la situación del peronismo a nivel nacional, afirmó: "Sufre las consecuencias de la derrota, a pesar de que esta fue de menos de dos puntos. No es cómo lo plantea Macri que afirma que el pueblo le dio todas las facultades. El macrismo ganó, pero hay un 49 % que dijo que no quería este gobierno; dos de tres ciudadanos votó que hay que poner límites a este gobierno. Tenemos una pequeña crisis que hay que reconocerla, tenemos que reconstruir con bases sólidas y la mejor manera de construir, es no caminar por la ancha vereda del medio, sino tomar partido por algunas cuestiones".



Según se conoció este lunes, el oficialismo nacional aguardaría a que cambie el Congreso y votaría en sesiones extraordinarias el Presupuesto, entre el 10 y el 15 de diciembre. Solanas, al respecto, opinó: "Esto esconde el ajuste y el endeudamiento. Es un Presupuesto de ajuste y de mayor deuda. Pero luego de octubre va a haber un arco opositor muy importante en la Cámara de Diputados que va a poner límites al ajuste, al endeudamiento. Ojalá aparezca en el Presupuesto 2018, pero en el de 2017 no hubo apoyo a nuestras universidades públicas, tampoco ha habido apoyo a las escuelas técnicas".



Por último, Solanas entendió que el gobierno "se endeudó enormemente que tiene relación carnales con quiénes no hablan de libre comercio, Estados Unidos está en el momento de mayor protección de su industria, por lo tanto en nuestro país vamos a contrapelo de lo que pasa en el mundo". Elonce.com.