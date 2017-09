Cristina publicó una carta abierta y realizó un pedido para las elecciones

El periodista Roberto Navarro, periodista de C5N, lanzó un alerta esta tarde: "A las 17 hs Cristina hará un anuncio muy importante. Sin duda el más trascendente de los últimos tiempos referido a las elecciones".Minutos después de la hora señalada, la expresidenta publicó una "Carta abierta a todos los ciudadanos y las ciudadanas que votaron listas opositoras en la Provincia de Buenos Aires" en sus redes sociales.En el texto, CFK señaló que "dos de cada tres bonaerenses dijeron, con su voto, que hay que frenar el ajuste". Según su visión, para eso pidió votar a Unidad Ciudadana, por tratarse de la fuerza que más votos sacó en las PASO de agosto."Estas elecciones no son la segunda vuelta del 2015. Tampoco son la primera vuelta del 2019. Son las elecciones para decidir si el Gobierno tiene un cheque en blanco para proseguir con el ajuste y el endurecimiento de sus políticas, o bien si podemos evitar más dolor y sufrimiento para nuestros compatriotas frenando el nuevo GRAN ajuste que planea el Gobierno de Mauricio Macri para después de octubre. ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a permitir que cálculos políticos y legítimas ambiciones personales en el futuro dejen que AHORA el Gobierno imponga su GRAN ajuste?", escribió la exjefa de Estado.La ex mandataria y candidata a senadora por el espacio Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner publicó una contundente carta abierta a través de sus redes sociales, en donde llamó a todos los sectores opositores a trabajar en un gran programa para frenar el plan de ajuste del gobierno de cara a octubre.En ese sentido, Cristina no pidió bajar la lista de ningún candidato de manera explícita, aunque dijo: "Creo, sinceramente, que ahora es el momento de Unidad Ciudadana, el mejor instrumento que tenemos HOY para que la voz de la mayoría social y electoral sea también una mayoría política en las instituciones. Nadie debe renunciar a nada. Ni a sus ideas, ni a lo que dijo, ni a lo que hizo, menos aún, a sus aspiraciones futuras. Ganemos juntos ESTA elección y hablemos todos y todas, de TODO. Sin limitaciones y sin reservas"."Argentina espera que estemos a la altura de nuestra responsabilidad. Ahora el Gobierno debe tener un límite, y solo lo tendrá si ganamos las elecciones de octubre. Sabemos cómo hacerlo y con qué boleta. Solo hay una que nos lo permite. Y no es arrogancia ni soberbia: es la lectura objetiva del resultado electoral del 13 de agosto. Y mañana trabajemos, unidos y unidas, por la construcción de una mejor alternativa política para el futuro. Hago un llamado democrático a favor de una ciudadanía que se ha manifestado mayoritariamente contra el ajuste del Gobierno y para cambiar el rumbo económico", agregó.