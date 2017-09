Cambio de postura en el caso Maldonado: Ahora, el Gobierno sospecha de gendarmes

El Gobierno revisa por estas horas su postura inicial de defensa cerrada de los gendarmes que el 1º de agosto se enfrentaron con mapuches por un corte en la ruta 40 y estudia una hendija en el procedimiento que se fue abriendo con el correr de los días y las presiones.Según publica el diario, la actuación de los gendarmes no habría sido la de un ejército monolítico avanzando sobre una superficie plana, donde todos ven qué hacen todos.. Aunque no hay imputación ni pruebas concretas sobre ninguno, en ellos está puesta la atención del caso en estas horas. "Sólo es una hipótesis más, pero está", confirmó una fuente del Gobierno nacional.La hipótesis no se contrapone a lo que viene haciendo el juez, que todavía no llamó como imputado a ningún miembro de la Gendarmería ni a nadie, pero que ordenó rastrillar el Río Chubut en toda su extensión.El juez estimaría que Maldonado pudo quedar en el río porque se ahogó por accidente o fue golpeado por alguno de los primeros gendarmes que llegaron a la orilla y lo dejó allí, quizá desmayado o muerto. Esto pudo haber ocurrido sin que ningún gendarme tratara luego de llevarse el cuerpo en ningún vehículo y sin que nadie lo viera, quizá semi sumergido junto a la orilla y tapado por las ramas que avanzan sobre el cauce a baja altura.. Allí se tomó testimonio a 120 gendarmes y luego se hizo hincapié en los 40 que participaron del operativo del 1º de agosto. Finalmente, la mira más fina quedó puesta sobre el grupo de los siete.Este grupo tampoco avanzó unido, sino que estaba subdividido en tres.. Así, la responsabilidad por el caso quedaría reducida a una, dos o a lo sumo tres personas, pero ya no sería una desaparición forzada: no hay una fuerza del Estado operando para llevarse a un civil del lugar sino uno o dos gendarmes ocultando su delito a sus compañeros y superiores.Uno de quienes más se acercaron a la orilla del Río Chubut, según los testimonios, fue el subalférez Echazú. Él avanzaba lastimado en la cabeza por una pedrada que le habían arrojado quienes huían. Uno de los cortes en su rostro, ¿pudo ser un rasguño defensivo de Maldonado? Los sumariantes del Gobierno lo descartan: hay más de diez testimonios que dicen que a Echazú lo hirieron sobre la ruta, bastante antes de bajar hacia el río, y que los cortes son por aquellas pedradas. De todos modos, el informe al juez dice que él llevaba una escopeta antimotines y que pudo haber llegado "hasta a 7 metros" de la orilla. Es mucho más cerca de lo que admitió su superior Juan Escola, que dijo que nunca estuvieron a menos de 30 metros de los mapuches que huían.En el informe consta también que el cabo 1º Vera llegó hasta el agua y le gritó a un superior: "Me saco la ropa y los sigo", señalando hacia los mapuches que cruzaban el río para escapar. Le gritaron "negativo" y Vera se quedó en su lugar. Pocos minutos después, el subjefe del regimiento Esquel, Escola, les ordenó replegarse hasta la entrada del predio y los siete volvieron a remontar la barranca para encontrarse arriba. Si alguno se demoró unos segundos más fuera de la vista de los otros es algo que debería determinar el juez, en caso de que le dé crédito a esta hipótesis.También está en la mira interna de la Gendarmería el jefe del escuadrón El Bolsón y superior de todos los que estaban allí. A las 10 de la mañana, cuando la cosa se ponía fea, el comandante Fabián Méndez se fue "a un baño", presuntamente a un parador de la ruta, y volvió dos horas y media después, acompañado de una gendarme, cuando todo había pasado. Las horas siguientes con sus subordinados fueron difíciles. "Te borraste en el peor momento. . . nos dejaste solos. Nos cag. . . ", le dijeron al jefe.