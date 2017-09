"Lo más coherente es suspender el juicio que inició la Provincia de Buenos Aires

También alertó por la posibilidad de que la CSJN dicte un amparo beneficiando al gobierno de María Eugenia Vidal.



Además, afirmó que "no solo que las provincias no podemos resignar un solo peso más, sino que al menos tenemos que recuperar los niveles de coparticipación establecidos en la ley 23.548".



El letrado realizó un repaso por la evolución del sistema de coparticipación, desde 1988, cuando se dictó la ley 23548 que establece una distribución del 42,34 por ciento de los impuestos coparticipables para la Nación, y el 54,66 por ciento, para las provincias.



"Sin embargo, a través de sucesivos Pactos Fiscales y leyes de asignación específica, las Provincias resignaron recursos, sobre todo para financiar el ANSES. Al final de este proceso, que lleva 25 años, las provincias, en vez del 54,66 por ciento, reciben alrededor del 34 por ciento. Además, a comienzos de los 90 se transfirieron competencias de la nación a las provincias, por ejemplo los servicios educativos de nivel secundario", remarcó Rodríguez Signes.



En esa línea, el Fiscal de Estado comparó los resultados y explicó que "al cabo de todo este período, mientras el ANSES llegó a convertirse en superavitario, las provincias tenemos graves problemas para financiar nuestros presupuestos y cumplir con las funciones de educación, seguridad, salud, administración de justicia, protección del ambiente y promoción de las economías regionales".



Por otro lado, Rodríguez Signes recordó que "el 23 de mayo de 2016 celebramos un convenio con la Nación que comenzó a revertir lentamente ese proceso", y en donde el gobierno nacional "se comprometió a devolver progresivamente una de las tantas detracciones de recursos que sufrimos, como lo era el 15 por ciento de coparticipación que se resta a las provincias y se suma al ANSES".



"Sin embargo, con la demanda de la provincia de Buenos Aires con relación al Fondo del Conurbano bonaerense, se pretende que las otras 22 provincias resignemos alrededor de 53.000 millones de pesos por año, y se nos reclama un retroactivo de alrededor de 300.000 millones de pesos, algo que es imposible de admitir", alertó el funcionario de Gustavo Bordet.



"Hay una situación muy seria. Realmente, hoy, ninguna provincia argentina está en condiciones de seguir cediendo un peso más de la coparticipación", agregó el Fiscal de Estado, y subrayó: "no se puede hablar seriamente de reforma tributaria si todas las controversias se plantean en el ámbito del Poder Judicial. El ámbito propicio y necesario es el Congreso de la Nación Argentina y los gobiernos provinciales y nacional".



No obstante, el funcionario adelantó que "en la medida que se continúe con el juicio iniciado por la Provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ejercer todas las defensas en el marco de ese juicio y a lo mejor promovemos otras acciones vinculadas a la coparticipación, porque no estamos dispuestos a resignar un solo peso".



Asignación Específica y Fondo del Conurbano



El Fiscal de Estado recordó también que una vez sancionada la Ley de Coparticipación, en 1988, "tuvimos hiperinflación del año 1989, Plan Bonex 1991 y llega el año 1992 que fue fatídico con el Plan de Convertibilidad que cambia drásticamente el escenario", y en ese marco empezó a "gestarse el nuevo escenario para las jubilaciones" que deviene en la sanción de la Ley 24241.



"En ese momento ocurren dos cosas: por un lado la Nación transfiere competencias a las provincias, fundamentalmente educación; y lo más gravoso de todo es que comienza la secuencia de pactos fiscales y asignaciones específicas".



"En 1992 se produce el pacto fiscal que concreta la cesión del 15 por ciento de la coparticipación", y "se da otra asignación sobre la Ley de Impuestos a las Ganancias, una asignación específica: se detrae el 20 por ciento para el Anses, el dos por ciento para ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el 10 por ciento para el Fondo del Conurbano Bonaerense".



Rodríguez Signes también destacó la reforma constitucional de 1994, "que dijo que había que establecer un régimen de coparticipación nuevo y fijó una fecha tope en el año 1996, Y nunca se cumplió", y señaló que "cuando se vencieron los pactos fiscales, debimos haber vuelto a la ley 23548. Sin embargo, se prorrogaron y las provincias siguieron cediendo recursos".



Sin embargo, subrayó "un agravante: algunas provincias transfirieron cajas de jubilaciones y otras no, como Entre Ríos. Las que transfirieron cajas, como Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, no tienen un régimen previsional a cargo, aunque hacen sus aportes de ley siguen en la órbita nacional. Nosotros nos quedamos con la caja con la promesa que nos iban a financiar el déficit, hasta cierto punto".



Para finalizar, Rodríguez Signes explicó que "la Nación dirá que el acuerdo extingue las obligaciones retroactivas; las provincias dirán que no las extingue", que en el caso del Fondo del Conurbano llega al billón de pesos; y resaltó que "ni siquiera les han pagado a Santa Fe y San Luis con sentencia firme ni se han puesto de acuerdo cuánto le deben. En consecuencia, todos estos juicios son de gran magnitud y hay que ver cuándo terminan. Y ahí es cuando Bordet dice que estos son temas que hay que llevar al Congreso. Habrá que hacer un nuevo pacto. Esto supera la magnitud del problema".



Por último, rl fiscal de Estado refutó las expresiones de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal que dice que "es el distrito que más aporta y el que menos recibe. Pero se olvidan de decir que el sistema de coparticipación no es un sistema de capitalización ni proporcional, sino que es solidario. Jujuy no tiene puertos, Jujuy no tiene aduanas, Jujuy no tiene riquezas, y no se puede medir con este argumento".