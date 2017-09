Concordia digitalizará los recibos de sueldo de sus empleados municipales

En una medida que ubica a la Municipalidad de Concordia a la vanguardia en innovación tecnológica y modernización municipal a nivel provincial, el intendente Enrique Cresto anunció la digitalización de los recibos de sueldo y legajos de los empleados municipales.Junto al Asesor Económico del Ejecutivo Álvaro Sierra, la Secretaria de Hacienda y Economía Mónica Lifschitz, el Director de Informática Gustavo Berón, y los equipos de las áreas de Hacienda, Informática y Recursos Humanos, analizaron la puesta en marcha de este proceso se pone que implica la modernización del Estado local, acentuando en la transparencia y en optimizar el funcionamiento interno administrativo."Esto está relacionado al plan de modernización que viene llevando adelante la gestión del intendente Cresto en todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica", señaló el Asesor Económico Álvaro Sierra.En este caso "tiene que ver con la presentación del Legajo Electrónico que trae múltiples beneficios, tanto para el empleado como para el municipio", sostuvo, y destacó el trabajo realizado por las áreas de Informática y Recursos Humanos.En efecto, a partir de ahora cada trabajador municipal puede acceder en forma privada desde el sitio web de la Municipalidad www.concordia.gob.ar a sus recibos de sueldo, tanto el último como los anteriores, e imprimirlos libremente.Además del acceso al Recibo de Sueldo, el empleado también puede "consultar su legajo, ver todo su historial dentro del municipio, ver las licencias, cuántos días se tomó y cuántos les quedan, registro de asistencia y puntualidad", lo que "en el caso de detectar alguna cuestión que crean que no corresponde", puede reclamar de manera inmediata, "y no como sucedía hasta ahora, que si había una incorrecta liquidación, tenían que esperar mucho tiempo para que se arregle", explicó Sierra.La Secretaria de Economía y Hacienda del Municipio, Mónica Lifschitz, indicó que "una vez que el empleado se registre y tenga el número de usuario, podrá acceder a la información en cualquier momento del día y desde lo necesite o desee", desde cualquier computadora con conexión a internet, los 365 días del año, con la contraseña privada e individual, "sin la necesidad de hacerlo personalmente en horario de oficina, cuando quizás los tiempos u horarios no se lo permiten".La funcionaria indicó que, a través de cada área, ya sea Secretaría o Dirección, "se les va a informar cómo deben llevar adelante este primer paso", para acceder a los datos de ingreso al sistema."El proceso es muy simple y se realiza una sola vez y después lo podrán utilizar en el momento en que lo necesiten", aseguró. (APF)