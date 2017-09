Frigerio dijo que el Gobierno utiliza todas sus fuerzas para hallar a Maldonado

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo hoy que desde el gobierno están "con toda la fuerza del Estado para tratar de encontrar a Santiago" Maldonado, el joven desaparecido, visto por última vez en un operativo realizado por Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen (hace 40 días); y aseguró que en caso de que la Justicia determine la responsabilidad de la fuerza en el hecho "se actuará en consecuencia, sin apañar a nadie".



"El gobierno estuvo desde el primer momento preocupado y ocupado del tema, con todas las hipótesis y herramientas. La Justicia no maneja muchas hipótesis, y ninguna de esas hipótesis tiene hasta ahora demasiado fundamento, pero estamos con toda la fuerza del Estado tratando de saber cuál es la verdad y de encontrar a Santiago lo antes posible, sin apañar a nadie, y sin descartar ninguna hipótesis", dijo el titular de la cartera de Interior, en Radio Nacional.



Las declaraciones del funcionario se producen en el marco de un intenso rastrillaje que comenzó ayer en las márgenes del río Chubut, desde la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen hacia el este, en una tarea que demandará varios días, en busca de rastros del joven desaparecido. El operativo fue ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien investiga la desaparición forzada, según reza la carátula de la causa. En tanto, Frigerio acusó a la "oposición" de "utilizar" este "drama desde el punto de vista electoral" lo que consideró "cada vez más evidente".



El ministro definió la desaparición del joven como "una causa muy sensible, tremendo para la familia, un caso muy complejo". Consultado en particular sobre la línea investigativa que apunta a la Gendarmería, respondió: "Eso lo tiene que determinar la Justicia y vamos a ser muy respetuosos de lo que determine, y vamos a actuar en consecuencia como dije antes, sin apañar a nadie", insistió.



Frigerio contó también que los gobernadores de la Patagonia están muy involucrados", en la búsqueda "porque en este tema (la desaparición de Maldonado) Santiago estaba en Chubut en ese momento, pero vivía en Río Negro, había pasado también creo que una temporada en Neuquén, con lo que no es sólo una responsabilidad del Estado nacional encontrarlo sino de todos los estados provinciales".



El titular de la cartera de Interior, concluyó con que hasta ahora "es un caso difícil pero no perdemos la esperanza ni la energía en tratar de encontrarlo". Ayer más de cien efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, acompañados por un helicóptero y un dron, iniciaron el rastrillaje tras la desaparición de Maldonado, denunciada el primero de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche, 90 kilómetros al norte de esa ciudad.



Los investigadores comenzaron la búsqueda sin ingresar en el territorio de la comunidad, 500 metros al este del límite con la estancia Leleque, del grupo Benetton, donde se apostaron los policías camuflados impidiendo el paso de personas ajenas al procedimiento, mientras que uniformados a pie, buzos y recorridos aéreos fueron registrando minuciosamente el terreno.



La comunidad mapuche está delimitada al sur por la ruta nacional 40 y al norte por el río Chubut, que es ancho en sus nacientes y está bordeado por un espeso sauzal en ambas costas, con empinadas bardas a sus costados. Alrededor está la estepa patagónica, que en su mayor superficie pertenece a la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino, que incluye a la estancia Leleque y la cercana El Maitén, sector en conflicto con mapuches que reivindican su preexistencia ancestral en la región.