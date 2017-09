"Hay que redoblar el trabajo militante", dijo Bahl

En ese sentido, dijo que "hay que redoblar el trabajo militante para lo cual hay energía y mucho entusiasmo" y consideró que "hubiera sido saludable al menos tener un ámbito de diálogo" con las demás listas que compitieron en la interna peronista para "repasar ideas y probablemente tomar alguna idea positiva que cada uno de ellos hubiera podido tener". De todos modos, aclaró que "es el gobernador (Gustavo Bordet) el que conduce la campaña y decide la estrategia" en ese sentido. Sostuvo además que la polarización que se verificó en las internas "es re importante" de cara a las generales porque "el peronismo siempre cuando fue a una elección de manera polarizada en Entre Ríos tuvo complicaciones". "La polarización es una situación que complica el escenario y la estrategia nuestra", admitió.



Bahl señaló que "el gobernador estuvo ocupándose de la campaña y luego de las elecciones realizó un repaso crítico de lo que pasó" y consideró que ello "era necesario y de aquí a las elecciones hay que redoblar el trabajo militante para lo cual hay energía y mucho entusiasmo".



Respecto a la posibilidad de unidad con el sector de Unidad Ciudadana que lideró el diputado nacional Jorge Barreto, aclaró que "es el gobernador el que conduce la campaña" y afirmó que "no hay que pensar que los votos son de tal o cual candidato, las personas votaron a un candidato y la mayoría son votos peronistas".



"Si la pregunta es si hubiese sido saludable convocar a los nueve cabeza de listas que compitieron en la interna, yo creo que sí, que hubiera sido saludable al menos tener un ámbito de diálogo, de repasar ideas y probablemente tomar alguna idea positiva que cada uno de ellos hubiera podido tener", admitió.



No obstante, agregó: "Qué comportamiento van a tener los votantes de cada una de esas nueve listas de acá en adelante, primeramente hay que analizar que son votos peronistas y que tuvieron la posibilidad de participar. Por supuesto nosotros tenemos la obligación de enamorarlos, de enamorar a los militantes y de comprometer a los dirigentes para que trabajen para la lista que resultó ganadora en las PASO".



En cuanto al trabajo militante y dirigencial, Bahl afirmó que "el compromiso uno lo dice para uno mismo y para que también sirva como un ejemplo, pero eso no significa que hay que buscar o no otros actores porque eso en definitiva lo definirá quien conduce la campaña y tiene la responsabilidad de establecer la estrategia". "Creo que tenemos que trabajar en ese sentido, para tratar de persuadir ?no de mandar- y volver a enamorar a los militantes y comprometer a los dirigentes en ese desafío", opinó.



Respecto de las cuestiones a mejorar desde la gestión, el vicegobernador dijo que "siempre hay que reforzar áreas porque uno nunca se siente satisfecho de los resultados, y cuando se sienta satisfecho estaríamos involucionando, pero debemos recordar lo que decía (Juan Domingo) Perón que el que conduce no puede mandar a nadie, porque conducir no es mandar sino que conducir es persuadir".



"En política no hay nada directo ni violento que fuerce la voluntad del hombre sino que debe promover esa voluntad y por eso insisto que debemos volver a enamorar a los militantes y comprometer a los dirigentes en ese trabajo y en ese desafío", reiteró.



Sostuvo además que la polarización que se verificó en las internas "es re importante" de cara a las generales porque "el peronismo siempre cuando fue a una elección de manera polarizada en Entre Ríos tuvo complicaciones, lo que se vio claramente en noviembre de 2015, y si bien en esta elección no hubo una polarización absoluta, sí fue de aproximadamente el 90 por ciento de los electores, lo que de alguna manera es un escenario que complica nuestra estrategia".



En ese marco, consideró que "si alguna de las otras dos listas, tanto la Nueva Izquierda como la lista del socialismo encabezada por Emilio Martínez Garbino, hubiese tenido una mejor performance seguramente los resultados entre las otras dos listas hubieran diferido muchísimo entre si y probablemente hasta las posiciones hubiesen cambiado". "La polarización es una situación que complica el escenario nuestro", admitió.



En cuanto a la postura y la militancia del peronismo de Paraná, refirió que "la elección se polarizó y también se nacionalizó, pero en Paraná se obtuvo una buena performance porque se achicó en más de 8.000 votos la diferencia que sacó Cambiemos en noviembre de 2015 y sinceramente vi como los militantes trabajaron con un gran compromiso; por eso en esta etapa de acá a las elecciones de octubre lo que se debe lograr es comprometer a los dirigentes en el mismo desafío que aceptaron y cumplieron los militantes".



Consultado por las cosas que "desenamoraron" a la militancia sostuvo que "son contextos que se dan con las posibilidades o no de participar, de alcanzar determinados objetivos, y todo está muy vinculado al concepto de persuadir. Por eso creo que aparte de la elección el desafío y la gran tarea que tenemos es esa".



En cuanto a la corrupción, dijo que "afecta a toda la sociedad y el militante cuando se pone la mochila y empieza a trabajar entra en un estado y dedica horas y horas tratando de defender el proyecto que se siente como propio, y también en esta oportunidad el desafío es convoca a los que han votado en las PASO a otras listas y que también tienen las mismas energías en lo que respecta a la lista 2".



En ese contexto, consultado sobre la incidencia de la figura de la ex Presidenta Cristina Fernández, el vicegobernador reiteró que "es el gobernador el que conduce y determina la estrategia. Yo acompaño pero no estoy en ese tipo de detalles, pero como peronista voy a poner el 100 por ciento para hacer todo lo necesario y mejorar la performance que hemos tenido especialmente en Paraná y en toda la provincia". (Analisis)