Denunciaron ante el Inadi al diputado Bahler por sus dichos sobre el autismo

Un grupo de padres de hijos con autismo, entre los que se encontraba la esposa del gobernador, Mariel Ávila, realizaron una presentación ante el Inadi contra el diputado provincial Alejandro Bahler (Frente Renovador) quien dijo que "el gobierno de Bordet está en un papel autista"."Denunciamos al diputado Bahler porque ayer volvió a utilizar la palabra autista para denostar un hecho de gobierno, cosa que repudiamos absolutamente", argumentó ante Elonce TV, German Guglieri, representante de Trastornos del Espectro Autista (TEA) Red Interior Paraná. "Pretendemos que esta persona se disculpe con nosotros, y que se termine esta confusión que se genera al mal utilizar el término autismo, para que nuestros hijos puedan transitar tranquilamente por la sociedad como cualquier persona", argumentó.Los padres exigieron a Bahler que "no vuelva a utilizar la palabra autismo para denostar" y que pida las disculpas públicas del caso, además de una acción sancionatoria a nivel Cámara de Diputados."Debería hacer un curso de buena persona, y que cuando hable, piense en que hay mucha gente que está escuchando y mucha gente sensibilizada en esto porque somos familiares directos y nos caen muy mal este tipo de comentarios", apuntó Guglieri.Por su parte, la esposa del gobernador Bordet, Mariel Ávila, se mostró "dolida" por la situación. "Los papás nos sensibilizamos muchísimo porque se habla muy livianamente de este término y dentro de mi rol hoy como primera dama, o como esposa de, soy una persona que defiende los derechos de mi hija, y como mamá, vengo a pedir que se respeten sus derechos", indicó."Todos los niños que tienen el trastorno generalizado del desarrollo, pueden trabajar, estudiar y ser personas de bien, de hecho, son las personas más puras del mundo con una luz interior muy especial", comentó al tiempo que remarcó: "Voy a allanar el camino socialmente para que a mi hija nadie le falte el respeto".Ávila indicó que espera "que no se denote esta forma de discriminar y sobre todo de la boca de un diputado que hable tan livianamente del autismo".Otra de las mamás que se hizo presente en la sede del Inadi para denunciar al legislador, comentó: "Leímos la noticia y todos nos sentimos mal porque tenemos experiencias como mamás y papás, siempre sentimos que nos discriminan a nuestros hijos en cuestiones cotidianas, y dan un retroceso a nuestra lucha"."Que un representante utilice la palabra autista de manera descalificativa, no nos parece. Nuestros hijos tienen autismo y nos parece que sean malos por eso, de hecho, luchamos día a día para que tengan una vida como ciudadanos", remarcó la mujer."Esperamos las disculpas públicas que corresponden y sobre todo, que se interiorice en el tema porque todos estamos capacitados para contarles qué es lo que nos pasa y lo que vivimos día a día con nuestros hijos", describió otra de las madres. "No puede ser que una persona termine haciendo una exclusión o descafilando a alguien utilizando esta condición de vida de otra persona", cerró.