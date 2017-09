Bordet: "No hay desarrollo económico sin desarrollo humano"

El gobernador, Gustavo Bordet, resaltó la importancia del apoyo que brinda el gobierno "a los pequeños emprendedores que se animan a forjarse un camino con mucho sacrificio. Debemos apoyarlos para que puedan generar el desarrollo requerido y ser sustentable", resaltó en el marco de un acto de entrega de crédito desarrollado frente a Casa de Gobierno.



Destacó la "inventiva y la capacidad de muchas personas y su deseo de superación, por lo que es un deber indelegable acompañarlos, como lo hacemos desde el primer día de gestión. Es una gran oportunidad para que muchas familias encuentren con su esfuerzo la posibilidad de tener una vida digna y generar desarrollo económico".



Enseguida acotó: "La economía social tiene una importancia superlativa. Siempre he sostenido que no hay desarrollo económico sin desarrollo humano. Las dos cosas van de la mano". Y sostuvo que esto involucra a las más diversas actividades.



"Hacer esta demostración en plaza Mansilla es poner en conocimiento lo mucho y bueno que se hace y entusiasmar a más entrerrianos para que se animen a desarrollar el trabajo por cuenta propia, porque hay un Estado que los va a estar acompañando", insistió.



Contestación a Bahler



Interrogado sobre los dichos del diputado Alejandro Bahler, quien dijo que el gobierno provincial está "está en un papel autista", el mandatario expresó: "A mi me pueden poner el adjetivo calificativo que quieran y criticarme. Pero utilizar un patología que muchos padres la padecemos, me parece una falta de respecto a quienes todos los días trabajan para eliminar la discriminación hacia sus hijos".

"Cuando la crítica tiene un claro sentido discriminativo y que agrede a muchas personas, habla de que a este diputado le falta no sólo educación sino sentido común", completó Bordet. Elonce.com