Desaparición de Maldonado "Es un hecho que opaca la democracia", opinó Pagliotto

La desaparición de Santiago Maldonado es el tema que "ocupa el lugar protagónico en la escena de los acontecimientos políticos por estos días en el país". Así lo reconoció el abogado Rubén Pagliotto, quien, en diálogo con, entendió que esta causa "es de vital importancia y debe estar en el pináculo de los temas importantes"."Esto sucedió en democracia. Desde la recuperación de la democracia, hasta el presente, ya son demasiadas las personas desaparecidas", puso relevancia., opinó. Y en este sentido, fundamentó su apreciación entendiendo que "la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desechó en forma destemplada y ligera la hipótesis primera de que la Gendarmería habría tenido alguna vinculación con el caso. Esto no se sabe. Como no se puede asegurar, tampoco se puede descartar. Todas las hipótesis deben ser investigadas".El abogado paranaense consideró quey concibiendo que "algún grupo menor y marginal está haciendo una suerte de competencia desleal, vinculando la desaparición de Santiago Maldonado con un acto del gobierno. Lo otro que es muy distinto, es advertirle al gobierno que han pasado más de 30 días y que Santiago Maldonado no aparece y esto es un hecho que debe alarmar y generar ocupación del gobierno y de la justicia que tienen a cargo está búsqueda. Es un hecho que opaca la democracia, y es un hecho desgraciadísimo".A su juicio,. Y además, se llega muy tarde a pruebas que se deberían haber hecho en las primeras horas".Además, el letrado del Foro local y ex presidente del Colegio de Abogados de Paraná, bregó para que "la gente tome conciencia, de un lado y del otro, y por respeto a la vida y a la familia de Maldonado, se pare con acciones que hablan muy mal de quienes las llevan a cabo. Es una exageración desde el punto de vista ético, republicano y político, acusar a Macri de la desaparición de Maldonado. También es muy mal, tener expresiones calificando al joven desaparecido, diciendo que es un hippie, artesano, mochilero, soñador y demás: la vida de un ser humano no tiene calificación de profesión, clase social o ideología. Santiago Maldonado es un hermano nuestro, un argentino, y el Estado tiene la responsabilidad primaria de que se sepa su destino".Asimismo aseveró que".