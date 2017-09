Frigerio en Paraná: "La gente sabe que el Estado está presente"

El Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de Nación, Rogelio Frigerio, participó junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de la inauguración de un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). La actividad se concretó en barrio Francisco Ramírez, de Viale.



En diálogo con Elonce TV, Frigerio manifestó que "tuvimos un día intenso, inauguramos una obra de hábitat en un lugar vulnerable donde el Estado casi no estaba presente. Fuimos a concretar aspectos básicos, como la cloaca, las calles, el agua. Es un lugar donde la gente de la ciudad se va a juntar, va a haber actividades para los chicos, capacitaciones, deporte. Fue una inauguración muy linda, con todos los vecinos emocionados sabiendo que el Estado está presente en lugares donde muchos años estuvieron olvidados".



El objetivo del programa es entregar a cada equipamiento comunitario existente una oferta programática de oportunidades para todos. Además, planea la construcción de nuevos equipamientos en las zonas más vulnerables del país, para que todos puedan formarse en talleres de innovación, tecnología, empleabilidad y emprendedorismo, como así también de las actividades ofrecidas desde el Programa de Desarrollo Humano.



Tras el acto de inauguración, el ministro llegó a Paraná para participar de una cena de recaudación de dinero para la campaña que viene. "Es la campaña más austera de la historia por parte de un partido que gobierna la nación, como actualmente Cambiemos. Nosotros usamos recursos del partido, no los que aporta la gente, no usamos recursos del Estado para hacer campaña. Por eso, necesitamos este tipo de actividades para juntar dinero", comentó.



En ese sentido, consideró que "es algo muy sano para la democracia porque es transparente. Es muy bueno que los recursos sean bancarizados, que los ciudadanos tengan confianza en aportar a este espacio. Somos el único espacio que estuvo presente en todas las provincias argentinas en esta última elección y por eso sacamos mucha diferencia con respecto al segundo espacio político".



Respecto a la coparticipación, manifestó a Elonce TV que celebra que los gobernadores puedan reunirse, sin distinción de color político, para dialogar. "Durante muchos años esto no ocurría porque le tenían miedo al gobierno nacional anterior. El kirchnerismo no les permitía dialogar y consensuar una posición común".



Asimismo, señaló que "hay gobernadores preocupados por lo que pueda decidir la Corte Suprema de Justicia, pero también todos entienden que el reclamo de Buenos Aires es justo. No obstante, están preocupados porque son provincias que tienen graves problemas fiscales y muchas de ellas no están en condiciones de ceder un peso" y agregó: "este es un problema más que vamos a resolver sentándonos todos alrededor de una mesa a dialogar"



Sobre el caso Maldonado, opinó que "es un tema muy grave que preocupa y ocupa al gobierno nacional. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que se sepa la verdad, sobre todo por el dolor tremendo que deben sentir sus padres que no saben dónde está su hijo. La Justicia es la que lleva adelante la investigación y estamos confiados en que lo resolverá. Estamos poniendo todas nuestras herramientas para que pueda actuar rápido y se sepa la verdad. Con los gobernadores patagónicos siempre tuvimos vínculos, nos caracterizamos por el diálogo, estamos siempre a disposición de los gobernadores y es la forma en la que se pueden resolver las cuestiones. Los argentinos tenemos demasiados problemas como para no entender que tenemos una sola camiseta y es la de la selección nacional".



Por otra parte, remarcó que "desde que tenemos la responsabilidad de ser gobierno escuchamos, no perdemos contacto con la realidad, estamos constantemente dialogando con la gente. La gestión anterior se alejaba de la sociedad y se creían que no había inseguridad, que había menos pobres que en Alemania. Tenemos que seguir estando cerca de la gente, no pelearnos entre políticos, sino trabajar día a día para resolver los problemas concretos de los argentinos".



Finalmente, se supo que este viernes, Frigerio acompañará a Bordet en el acto de entrega de 12 viviendas en Strobel, departamento Diamante. Elonce.com