El Senado declaró la Fiesta de Disfraces como "fiesta provincial"

Sin el apoyo de Cambiemos y con una abstención del bloque oficialista, la Cámara Alta aprobó el texto que declaró como "fiesta provincial" la Auténtica Fiesta de Disfraces.



El evento "se realiza en forma ininterrumpida en Paraná desde 1999, reuniendo a miles de jóvenes de todo el país. La Fiesta de disfraces surgió en agosto de 1999 por un simple festejo de cumpleaños de un grupo de amigos. Originariamente, la idea era hacer una pequeña fiesta para los amigos más cercanos con la particularidad de ir disfrazados. Al resultar muy divertida, en los años subsiguientes se continuó haciendo la fiesta invitando cada vez a más amigos y conocidos, quienes a su vez invitaban a los suyos. A medida que pasaron los años, la Fiesta creció sin límites imaginables, atrayendo incluso a gente de otras ciudades y provincias. Ello permitió al cabo de varios años que la fiesta se consolide como el evento de mayor convocatoria de la región, con una asistencia aproximada de 50.000 personas disfrazadas en la edición del último año".



Además, se argumenta que la realización y consolidación del evento durante más de diecisiete años consecutivos "ha llevado a la creación de pequeñas industrias exclusivamente dedicados a la confección y alquiler de disfraces en la ciudad. Además de éstos nuevos emprendimientos, otros comercios dedicados a la venta de artículos de cotillón, textiles, librerías, aumentan notoriamente sus ventas al concurrir los futuros asistentes a comprar los elementos necesarios para elaborar sus propios disfraces".



Los días previos a la fiesta las empresas de transporte de ómnibus de media y larga distancia incrementan sus frecuencias normales de viajes para trasladar a los participantes desde otras provincias y ciudades. Esto se ve reflejado en la ocupación hotelera, en particular en aquellos hoteles de hasta de tres estrellas, hostels, boungalows y cabañas etc., los que se encuentran totalmente ocupados en su capacidad de hospedaje durante ese fin de semana largo. La industria gastronómica y bares es otra actividad que obtiene mayores beneficios por la presencia de miles jóvenes que se encuentran en nuestra ciudad durante ese fin de semana. Los espacios verdes y de recreación también se ven colmados por la presencia de jóvenes de otras provincias que disfrutan del fin de semana largo en nuestra ciudad.



Oposición de Cambiemos



Por su parte, el senador de Paraná, Raymundo Kisser, explicó que el bloque no acompañó el texto porque el evento podría pedir exenciones impositivas, subsidios y otras prebendas. Además, denunció que había cargamentos de estupefacientes que fueron detectados que habrían sido para vender en el encuentro. (AIM)