El Gobierno prometió a organizaciones sociales implementar la Emergencia Social

Luego de una reunión en el Ministerio de Desarrollo con las organizaciones sociales, nucleadas en el denominado "triunvirato piquetero" (Barrios de Pie, CCC y CTEP), el Gobierno se comprometió a la plena implementación de la ley de Emergencia Social.



La ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, calificó la reunión como "muy positiva" y la valoró la predisposición al diálogo por parte de las organizaciones. "Hay un compromiso firme y fuerte del gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley", señaló.



Por su parte, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez señaló: "Nos alegra que los ministros hayan reflexionado en torno a la necesidad de no darle la espalda a esta ley que representa una gran ayuda para los que menos tienen".



Antes del encuentro, los movimientos sociales suspendieron el cronograma de cortes de calle y reclamos a supermercados para que donen alimentos. La semana pasada habían anunciado que iban a realizar una serie de cortes y protestas con el objetivo de mostrar su descontento con los retrasos en la aplicación de la Ley de Emergencia Social.



La cumbre se hizo luego de dos semanas de tensas discusiones con funcionarios del Gobierno y amenazas de movilizaciones. "Necesitamos que el Gobierno siga reflexionando en torno a la necesidad de no ajustar sobre los que menos tienen", concluyó Menéndez.



De la reunión, que se realizó en la sede de la cartera social participaron además de Stanley, el ministro coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, el secretario de Gestión y Articulación Institucional, Carlos Pedrini, y el obispo Fernando Maletti. En representación de las organizaciones sociales Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Juan Grabois, Esteban Castro (Movimiento de Trabajadores Excluidos / CTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie).



"Hay voluntad, no solo del gobierno sino también de muchas organizaciones, de abrir una mesa de diálogo para garantizar la seguridad alimentaria en el país y poder seguir construyendo proyectos que tengan que ver con el trabajo y con llegar a todas aquellas personas que hoy están en situación de vulnerabilidad", agregó Stanley.



Según las organizaciones, el Gobierno también se comprometió a entregar un bono de fin de año para familias humildes. La semana próxima, por otra parte, se reunirá la Mesa de Trabajo por la Emergencia Alimentaria en el anexo del Congreso Nacional.