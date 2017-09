Congreso: primer paso para designar al defensor de Niños, Niñas y Adolescentes

Comenzó la primera audiencia pública para definir el mecanismo a concurso para la postergada designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta con la participación de distintas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y la ciudadanía en general.



En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por la diputada nacional Carla Carrizo, citó a tres jornadas de audiencias públicas cuyo objetivo principal es poder recabar las mayores y mejores características y responsabilidades que debe tener el funcionario designado, cargo vacante desde su creación en 2005.



La apertura de la jornada estuvo a cargo de la diputada radical Carla Carrizo, quien celebró "el encuentro con una participación autónoma, compartiendo experiencias y generando insumos y herramientas para crear una institución que brinde confianza a todos los actores de la infancia".



En esa línea, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) pidió "estar a la altura de lo que la historia nos demanda y así salvar esta deuda vergonzosa lo antes posible".



En representación de UNICEF, Sebastián Waisgrais pidió que "el proceso sea transparente y tenga la celeridad que se merece este tema, para que todo el sistema de derechos de los niños se ponga en marcha".



Con respecto a lo que debiera representar el defensor, subrayó que "es fundamental que cuente con plena independencia para actuar, tenga la suficiente experiencia, idoneidad y sólidos conocimientos de las problemáticas actuales de los niños y adolescentes".



Luego, a su turno, los expositores coincidieron en destacar que "los niños no son objetos, son sujetos de derechos" y que el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes "es una figura muy esperada y por consiguiente debe ser funcional a los intereses de la infancia; no estar involucrado en ninguno de los tres poderes del Estado, ya que los niños no pueden quedar atados a las decisiones políticas de turno; contar con independencia; disponer de un presupuesto suficiente acorde a la responsabilidad y rendir cuentas de lo hecho".



También participaron de la audiencia músicos que representan el género freestyle: Wos (Valentín Oliva), Orion XL (Santiago Freiría), Sony (Gonzalo Rodríguez) y Under MC (Pablo Castillo), quienes juntos cantaron la canción "No mires a otro lado" en apoyo a la causa de las ONGs de #InfanciaEnDeuda, que reclaman la designación del Defensor del Niño antes de fin de año.



Las audiencias públicas continuarán este viernes, a partir de las 9.30, para tener su tercera y última jornada el próximo miércoles 13 de septiembre.



La figura del Defensor fue creada en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061) y su designación debía implementarse en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia hace doce años.



