Bordet impulsa provincialización de Salto Grande para abaratar la electricidad

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

"El agua es un recurso de la provincias por mandato constitucional. Provincializar la represa de Salto Grande que genera energía de nuestro río puede posibilitar que se reduzca la tarifa eléctrica de nuestros hogares y las industrias", afirmó este jueves el gobernador Bordet al firmar un convenio para reemplazar las luminarias convencionales por LED en las ciudades y juntas de gobierno del departamento La Paz.



El mandatario señaló que se está trabajando en una iniciativa para elevar al Congreso Nacional. "Esto no es una utopía porque el recurso, que es el agua, es de los entrerrianos, lo dice la Constitución Nacional. En otros lugares hay regalías hidrocarburíferas, hay regalías mineras, y acá en Entre Ríos pagamos la energía más cara".



"Por eso queremos que Salto Grande, con esta provincialización pueda reducir la tarifa eléctrica en toda la provincia, y pero para eso necesitamos legisladores que salgan a defender esa posición", refirió.



"Los cuadros tarifarios obviamente repercuten sobre la empresa provincial de energía porque ésta se provee del sistema nacional. Por eso necesitamos diputados que representen a Entre Ríos y que defiendan los intereses de la provincia", dijo el gobernador.



En el Centro Comercial de Santa Elena Bordet rubricó además con el intendente Silvio Moreira un acuerdo para la ejecución del ensanche y mejora del acceso a esta ciudad, obra que demandará una inversión de 26 millones de pesos, y entregó aportes por un total de 240.000 pesos a 13 emprendedores locales para incorporación de tecnología.



También visitó una casa realizada con ladrillos ecológicos. Actualmente se hacen en la provincia de Mendoza con plástico reciclado y la idea es fabricarlos en Santa Elena y utilizarlos para construir viviendas sociales.



Bordet agradeció a los presidentes de juntas de gobierno que lo acompañaron porque "demuestra, una vez más, la preocupación de hombres y mujeres que trabajan todos los días desinteresadamente sin cobrar un sólo peso y poniendo la cara y le cuerpo ante nuestros vecinos".



Planta de agua para La Paz



En otro orden, Bordet sostuvo que se "están haciendo obras en todo el departamento" y detalló que "está por comenzar, con financiamiento que toma la provincia, la primera etapa de la planta de agua en La Paz y con la que nos habíamos comprometidos con el intendente. Se trabaja para escuela Antequeda, cerca de Bovril, y con la que también nos comprometimos con el intendente de Alcaraz. Se está pronto a firmar el inicio de esta obra que es tan demandada. En Piedras Blancas tenemos en compromiso de pavimentar el acceso que quedó pendiente y de la ruta Nº 7", acotó.



Mencionó que "ya está en ejecución la obra de cloaca que es una obra con la que me comprometí la primera vez que vine a la ciudad" y remarcó su satisfacción por "programar también otras acciones que tenemos que llevar adelante porque la única forma que podemos resolver nuestros problemas que son comunes es trabajar en conjunto, aunando criterios entre los gobiernos municipal, provincial y nacional".

Intereses de la comunidad



Insistió en "pensar en los intereses de la comunidad" e indicó que "hoy pueden haber elecciones y cada uno defenderá sus ideas, con total honestidad, pero después de las elecciones los que gobiernan siguen siendo los mismos. Las elecciones pasan, los problemas quedan. Hoy tenemos que estar todos juntos para resolverlos, para que no nos vuelvan a golpear las inclemencias del tiempo, las catástrofes que hemos sufrido estos últimos años. Hay que trabajar en conjunto".



Modernización



Al hacer uso de la palabra, el intendente Moreyra agradeció la presencia del gobernador Gustavo Bordet y de la ministra Stratta, como así también de legisladores, intendentes, presidentes de juntas de gobierno y otras autoridades presentes. "Les agradezco de corazón que estén aquí porque hoy es un día muy importante para todos nosotros", dijo e hizo extensivo el agradecimiento al gobierno entrerriano y a Enersa por esa iniciativa. "Tenemos que trabajar en conjunto por el bien de la población", acotó.



Por su parte, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, dijo: "Hoy es un día trascendente para la ciudad y todo el departamento por la firma de este convenio tan importante vinculado a la iluminación led que es una modernización para todas las ciudades".



Por último, puso en valor también el trabajo articulado que lleva adelante "el gobernador Gustavo Bordet con todos los municipios".