Cambio de postura: "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", dijo Garavano

Política Oficializaron la suba de la recompensa por datos sobre Santiago Maldonado

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que no pone "las manos en el fuego por nadie" en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, señaló que se trata de "un hecho muy grave" en el que "hay que estar abierto a cualquier hipótesis".Al ser consultado sobre si ponía "las manos en el fuego por la Gendarmería", Garavano dijo: "No, de ninguna manera, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, es un hecho muy grave y hay que estar abierto a cualquier hipótesis".El funcionario desestimó que "haya una gran parte de la sociedad que responsabilice al gobierno" y subrayó que la gestión del presidente Mauricio Macri pone el "máximo empeño y colaboración con la fiscal y el juez".Garavano señaló que "todos juntos tenemos que procurar el hallazgo de esta persona" y que se busca "ubicar con vida a Santiago".En ese contexto, el funcionario cuestionó a "grupos minúsculos que sí son muy violentos" y consideró que hay acciones que deben "asociarse a la campaña electoral".Al respecto, Garavano consideró que integrantes del "gobierno anterior" generan "climas de violencia".