Bordet y Busti coincidieron en la necesidad de "fortalecer el federalismo"

Jorge Pedro Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos, fue homenajeado en la Casa Gris, al cumplirse 30 años del primer triunfo del peronismo tras el regreso de la democracia. En un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el exgobernador recibió los atributos de mando de forma honorífica, de manos del actual mandatario provincial, Gustavo Bordet.Precisamente, el 6 de septiembre de 1987 se produjo la primera victoria del peronismo. En ese entonces, con 39 años, Busti fue elegido por primera vez para ocupar el Sillón de Urquiza."Este homenaje tiene una doble significancia, por un lado por la continuidad en la vida institucional de la provincia, que se ha venido sosteniendo en el tiempo, ya demás por el merecido reconocimiento a quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos y que ha dejado una impronta en cada lugar de la provincia que uno visita", aseveró el gobernador Bordet, supoConforme lo establecido por el decreto 6052 del año 1991, el gobernador Bordet hizo entrega de las bandas gubernamentales y réplicas de los bastones de mando, correspondientes a dos de sus períodos de gobierno: 1987-1991 y 2003-2007. Cabe aclarar que los atributos correspondientes a la gestión 1995-1999 fueron entregados en oportunidad de la colocación de su retrato en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.Busti se mostró "muy agradecido" por el homenaje y aseguró que "la comparación de aquél 6 de septiembre de 1987 con la actualidad es que el peronismo estaba muy mal, no tenía conducción nacional, había muchas contradicciones que nos habían hecho tener una derrota estrepitosa con un hombre como Raúl Alfonsín; la militancia en aquél momento se juntó. Creo que es lo que falta ahora, dejarse de `mirar el ombligo`, porque ya hubo primarias. Debemos hacerlo sabiendo que tenemos que fortalecer el federalismo, fortalecer al gobernador para que no se pierdan 3600 millones para la provincia de Entre Ríos, para que no se pierdan derechos adquiridos, creo que todos los peronistas tenemos que ponernos detrás del gobernador y fortalecer el federalismo en Entre Ríos".Luego recordó que 30 años atrás Jorge Busti le entregó los atributos en el municipio de Concordia a su padre, Elvio Bordet. "Me tocó vivir muy de cerca esa época como militante. No ocupaba ningún cargo público ni tampoco lo hice durante la intendencia de mi padre pero seguí muy de cerca y milité muchísimo esa idea de la renovación peronista que surgió a partir de 1985 y que culmina en un proceso victorioso aquel 6 de septiembre de 1987", dijo."Tengo los mejores recuerdos de esa época y no es que uno quiera trazar paralelismos pero coincido con el doctor Busti en el sentido de que el peronismo estaba en una situación realmente muy complicada, donde se anunciaba el fin del peronismo y 100 años de gobierno radical. Era el slogan que estaba en ese momento pero el tiempo, la democratización que se dio el peronismo, porque esto es muy importante, hubo un proceso de democratización que fue muy explícito en todo el peronismo en la Argentina y en la provincia de Entre Ríos, nos consolidó. Hoy la sociedad nos está demando nuevos desafíos y los dirigentes tenemos que estar a la altura de esos desafíos y saber interpretar lo que hoy cada ciudadano quiere y necesita, y en ese camino estamos y para eso hay que trabajar con mucha generosidad y amplitud, y dejar divisionismos internos que resultan estériles y sobre todo después de un proceso interno. Ahora es tiempo de llevar una propuesta unificada", acotó.Bordet dijo que coincide con Busti en que "hay que trabajar territorialmente en la provincia y en que hay dirigentes que deben poner el máximo esfuerzo para poder llevar la propuesta de los legisladores. No es una elección legislativa más, hay cuestiones sumamente importantes para Entre Ríos: la pretensión que tiene la provincia de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias argentinas, lo que provocaría una situación de quebranto para las mismas, incluida la nuestra". Lo expresaron de esta manera, en relación al reclamo de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano.Respecto a los candidatos por la lista Nº 2 "Somos Entre Ríos", Bordet puso relevancia en que: "Se trata de diputados que tienen un sentido de pertenencia de nuestra provincia y que van a defender y representar los derechos de los entrerrianos en esta elección trabajamos para expandir la propuesta en las localidades entrerrianas. La impronta para la campaña que comienza el 26, será de mucho trabajo territorial y mucho compromiso y de militancia".