Juicio por jurado: "La gente juzga y juzga bien", dijo Marciano Martínez

El gobernador Gustavo Bordet anunció que impulsará ante la legislatura entrerriana el juicio por jurado popular . Si bien el juicio por jurados, es un mandato constitucional desde 1853, se aplica actualmente en Córdoba, Neuquén, y en Buenos Aires, mientras que en Río Negro se implementará desde 2018. La participación es considerada responsabilidad pública y obligatoria.Sobre este sistema, el abogado Marciano Martínez, explicó que "para ser jurado hay que estar en el padrón electoral, haber terminado la escuela primaria y no ser autoridad pública ni ser profesional de las leyes"., mencionó.", afirmó y agregó que "se enseña qué tienen que analizar, que tienen que basarse en la prueba que se produzca en la audiencia. No hay ninguna diferencia entre el pensamiento del juez y el pensamiento del hombre común.: en base a sus sentimientos y a la posición que tenga".Por otra parte, Martínez señaló que el imputado "es el que acepta ser juzgado por el jurado popular o por el juez; es una decisión personal y esto es importante porque nadie obliga a ir al juicio por jurado; además una vez que elige no se puede arrepentir".Finalmente, sobre el funcionamiento del juicio por jurados en otras provincias, Martínez recordó el juicio que se llevó a cabo en Buenos Aires, donde el empresario Fernando Farré fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su ex mujer.