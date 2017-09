Bordet: "Trabajamos para no perder recursos que legítimamente nos corresponden"

Foto 1/2 Foto 2/2

"No estamos en contra de nadie. Se trata de ponernos de acuerdo para defender nuestros derechos y recursos. Se trata de articular entre todos para llegar a una solución que tiene que resolverse en este marco político, no en el marco judicial", expresó este miércoles el gobernador Gustavo Bordet desde la Casa de San Juan en CABA.



El mandatario entrerriano, que participó junto a sus pares del peronismo y de otros partidos políticos de un nuevo encuentro para debatir el reclamo de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, dejó en claro que "en última instancia, quien decide sobre los cambios en la estructura de coparticipación de impuestos como lo establece la Constitución, es el Congreso de la Nación".



El gobernador Bordet informó que fue una reunión "ampliada, ya que participaron gobernadores, no sólo justicialistas sino también de otros signos políticos".



"Entre Ríos tiene que contestar la demanda de la gobernadora de Buenos Aires, es la primera provincia a la que le toca dar su opinión ante la Corte Suprema, el 26 de este mes. En ese sentido, estamos preparando los argumentos de nuestra defensa".



"Venir a esta reunión significa tener los elementos necesarios, uniformes entre todos los gobernadores de distintos signos políticos para hacer frente a nuestras demandas y también a nuestros derechos", expresó el gobernador.



También precisó que "Entre Ríos perdería entre 3.000 y 3.600 millones de pesos en caso de que la Justicia falle a favor de Buenos Aires. Esto nos dejaría en una situación prácticamente de quebranto financiero y agravaría aún más el déficit que ya tenemos hoy y complicaría mucho nuestras finanzas. Por eso trabajamos para no perder los recursos que legítimamente nos corresponden, sin entrar a polemizar si le corresponden o no a la provincia de Buenos Aires. Hay que encontrar la forma en que se puedan satisfacer todos los reclamos desde la razonabilidad".



El mandatario añadió que la Constitución reformada en 1994 establece que hay que ir hacia un nuevo régimen de coparticipación que tiene que darse con el acuerdo de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser ratificado por las legislaturas. "Esto muy difícil pero no es imposible. En esto hay que poner lo mejor de cada uno para lograr los resultados óptimos y tener institucionalmente una Ley de Coparticipación que nos dé previsibilidad y que no tengamos que estar permanentemente discutiendo estos temas. Hay que avanzar en este sentido", señaló.



"Nosotros valoramos positivamente que el gobierno en su momento haya hecho la convocatoria, ojalá después de las elecciones pueda retomarse ese vínculo y diálogo", redondeó Bordet.



Estuvieron en la reunión, los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; San Juan, Sergio Uñac; Chaco, Domingo Peppo; La Pampa, Carlos Verna; Misiones, Hugo Passalaqua; Catamarca, Lucia Corpacci; Tierra Del Fuego, Rosana Bertone; Neuquén, Omar Gutiérrez; Salta, Juan Manuel Urtubey; Jujuy, Gerardo Morales; Formosa, Gildo Insfran; Córdoba, Juan Schiaretti; Tucumán, Juan Luis Manzur; La Rioja, Sergio Casas; Corrientes, Ricardo Colombi; Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Fe, Miguel Lifchitz; y los vicegobernadores de Santa, Cruz Pablo González y de Santiago del Estero, José Emilio Neder.