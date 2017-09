Fondo del conurbano: Gobernadores se reúnen para consensuar una estrategia

Gobernadores de la oposición y de Cambiemos se reunirán hoy en Buenos Aires para avanzar en una estrategia común ante el reclamo de la provincia de Buenos Aires de eliminar el tope en el Fondo del Conurbano.



El encuentro se realizará desde las 12:00 en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se reunirán mandatarios provinciales peronistas y de Cambiemos, quienes pretenden resistir los cambios que pide su par bonaerense María Eugenia Vidal para el Fondo del Conurbano, ya que implicaría una quita de recursos para el resto de las provincias.



Los gobernadores están en alerta porque temen que la Corte Suprema autorice a Buenos Aires a quedarse con $50.000 millones del exFondo del Conurbano que actualmente se reparte entre las provincias y plantean que si la postura de Vidal es convalidada por la justicia, se verán perjudicados en el reparto de fondos.



Desde hace semanas, los gobernadores vienen advirtiendo que los aportes para actualizar el Fondo del Conurbano -congelado desde 1996- tendrían que correr por cuenta de la Nación y no ser resignados por las provincias.



Se espera que participen de la cumbre los mandatarios oficialistas Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes), como también el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).



También estarán los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manzur (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca).



Este martes, el gobernador chaqueño Peppo admitió que la Nación debe atender el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, pero sin afectar los ingresos del resto de las jurisdicciones porque "sino las provincias siempre pagan este tipo de modificaciones, como pagaron en otras oportunidades cuando se dieron promociones a otras economías con recursos que se sacaron de las masas coparticipables".



Su colega rionegrino Weretilneck manifestó una postura más dura y advirtió que no resignará "ni un centavo" de los fondos coparticipables que actualmente recibe su provincia y que su gobierno no se quedará de "cruzado de brazos" mientras haya peligro de una nueva poda a los recursos coparticipables.



En agosto, según datos de la consultora Economía y Regiones (E&R), la coparticipación aumentó 35% respecto al mismo mes de 2016 y llegó a $ 65.467 millones.



A la vez, el fondo solidario de la soja mostró una variación interanual positiva del 43%, con lo cual los ingresos por coparticipación crecieron por encima de la recaudación nacional, que en agosto había subido 33,5%.



Sobre el proyecto de reforma tributaria en el cual trabaja la Nación para bajar la presión impositiva en cinco años y sobre la que aún no se adelantaron detalles, los gobernadores estiman que la Casa Rosada podría apuntarle a los Ingresos Brutos.



"Es la base de la recaudación provincial. Representa cerca del 80% de nuestros recursos", advirtió Peppo, y agregó que para discutir se debe "poner todo sobre la mesa y si hay que hacer alguna disminución de ese impuesto, se debe sustituir con otro sistema que mantenga el mismo nivel de recaudación".