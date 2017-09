Proponen dar cobertura médica a todo donante desocupado o en negro

El diputado nacional Luis Borsani presentó un proyecto para crear un "Programa Nacional de Cobertura Médico-Asistencial para los Donantes Vivos de Órganos y Tejidos". La propuesta de ley les asigna a aquellos donantes una cobertura médico-asistencial para el caso de que no cuenten con la misma.



En efecto, podrán acceder a esta iniciativa del legislador radical quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2º de su proyecto, que establece que "todo donante vivo de órganos y/o tejidos, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 24.193 (de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos), que se encontrare desocupado o que desarrollare actividades en forma eventual u ocasional, y que no estuviera incorporado al Sistema Nacional de Seguro de Salud vigente al momento de la ablación y donación respectiva, gozará de manera permanente de la cobertura médico-asistencial brindada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en los términos de la ley 19.032 y sus modificatorias".



La iniciativa del legislador mendocino recuerda que el donante de órganos se ve afectado en la generalidad de los casos por largos períodos de convalecencia post-operatoria y con grave riesgo de sufrir incapacidades tanto transitorias como permanentes, que van en detrimento de su proyecto de vida y hasta quizá de su capacidad laboral.



El objetivo de esta asistencia que propone el diputado Borsani es brindar un apoyo al dador que al encontrarse desempleado o formando parte de la economía informal, no cuente con ninguna cobertura médica y crear una base de igualdad para ese donante vivo respecto al que posee un empleo registrado y, por ende, cobertura médica por obra social o medicina prepaga.



"Lo que se pretende es paliar una grave e injusta situación que se produce cuando quien dona un órgano, en 'un acto de carácter voluntario, altruista y solidario' (tal cual lo establece el INCUCAI), generalmente motivado por un estrecho vínculo de parentesco y/o amistad, se ve menoscabado en su integridad personal y obligado a transcurrir el período de convalecencia post-operatorio y los años posteriores sin garantía de estabilidad laboral", explicó Borsani, que concluyó señalando que "lo que estamos queriendo procurar con esta iniciativa, es aliviar la situación económica y sanitaria vulnerable en que recaen los donantes vivos que no tienen obra social".



Parlamentario.com.