Bordet impulsará el juicio por jurado popular

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Voy a propiciar el debate para instaurar en Entre Ríos la opción del juicio por jurados. Esta iniciativa forma parte de necesaria reforma del Poder Judicial a la que me comprometí ante la Asamblea Legislativa y la sociedad entrerriana. Se trata de acercar la justicia a la ciudadanía", expresó el gobernador Gustavo Bordet durante un encuentro con las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos.



"Es ánimo de este Poder Ejecutivo enviar un proyecto a la Legislatura y buscar los consensos que sean necesarios para contar los avales mayoritarios. El sentido común se impone y el clima político es propicio para iniciar una reforma de estas características, pero insisto, con los consensos que requieran de todos los sectores involucrados", hizo saber el mandatario.



El juicio por jurados, aunque es un mandato constitucional desde 1853, se aplica actualmente en Córdoba, Neuquén, y en Buenos Aires, mientras que en Río Negro se implementará desde 2018. La participación es considerada responsabilidad pública y obligatoria.



Una vez expuestos los argumentos de las partes en el juicio, el jurado es el que debe decidir, por medio de una deliberación secreta, si está o no probado el hecho y si el imputado es culpable. De todos modos, en caso de ser culpable, el juez es quien establece el monto de la pena.



Las ventajas de este tipo de juicios son, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), que permiten una participación de la ciudadanía en la administración de la Justicia; otorgan mayor imparcialidad al no recaer la decisión en una sola persona; y facilitan

la comprensión de los actos judiciales ya que los juicios deben realizarse en forma oral y en un lenguaje sencillo.



Manda constitucional



Luego del encuentro que mantuvieron en Casa de Gobierno, el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Martínez, dijo que "uno de los objetivos de la institución es contribuir al progreso de la legislación general de la provincia y venimos acompañando un proyecto de ley de autoría del doctor Julio Federik y del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio, que propone implementar en la provincia el juicio optativo por jurados y cumplir con la manda constitucional nacional y provincial".



Explicó que el espíritu del juicio por jurados "coincide plenamente con la reforma constitucional de Entre Río de 2008 en lo que respecta a la participación ciudadana y del pueblo. Le solicitamos al gobernador esta reunión para hacerle conocer con mayor precisión el proyecto", indicó Martínez.



Juicio popular



Por su parte, el autor del proyecto, Julio Federik, dijo que "el juicio por jurados es una vieja aspiración constitucional, no sólo de los recientes sino también de los más antiguos porque está en la Constitución de la Nación de 1853".



Precisó que este juicio por jurados que pretenden implementar y que funcione en la provincia "es un juicio por jurados popular en el sentido que quienes serán jurados serán ciudadanos que no sean abogados, ni escribanos, ni policías, ni tengan vinculación activa con los poderes del Estado. Será gente, mayor de 18 años, a los que sólo se le va a exigir la primaria".



Los postulantes serían elegidos como se seleccionan los presidentes de mesa para las elecciones. Posteriormente para cada juicio por jurados "se realizará una selección donde intervienen las partes y el juez que intervendrá como árbitro en ese juicio. El juez no podrá interrogar ni hacer otra cosa que actuar controlando que el fiscal, junto con el querellante si hay y la defensa, actúen conforme a lo que manda la ley. Después de escuchar lo que pasa en el juicio, el jurado va deliberar y van a ser 12 jurados que van a discutir y votar en secreto si el culpable o inocente", agregó Federik.



Juicio optativo



Señaló que no es obligatorio sino que "cada persona, cada imputado, podrá elegir el juicio por jurados si es que el monto de la pena da lugar al mismo. No se puede permitir para cuestiones menores porque es un asunto importante".



Respecto a la respuesta del gobernador ante la propuesta, Federik expresó: "Bordet se mostró interesado, satisfecho y dijo que lo enviará a la Legislatura provincial para que la los legisladores lo traten pronto y resuelvan. Una vez que tengamos la Ley de Juicios por Jurados en la provincia vendrá la implementación. Nos falta todavía pero hemos dado un paso muy importante hoy".



Elección del jurado



Explicó que quienes hayan sido elegidos para integrar el jurado, "es muy difícil que les toque ser jurado nuevamente, porque eso surge de los listados de la Secretaría Electoral, no es como los presidentes de mesa que después los llaman nuevamente, aquí no". Eso, "le quita al jurado la presión, porque va a estar ahí por única vez", consideró.



Por otra parte, "hasta el último momento no saben quiénes van a ser los ciudadanos que van a entrar como jurados porque va a haber 18 que van a estar elegidos, pero únicamente van a entrar 12, los otros seis van a ser suplentes".



"Nuestras disposiciones legales no pueden cubrirlo todo pero sí tienen la obligación de cubrir hasta donde la propia ley le da", completó.