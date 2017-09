CAME celebró el Día de la Industria junto a Peña, Cabrera y Frigerio

Ante 500 empresarios pymes de todo el país, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el ministro de Producción, Francisco Cabrera y su par de Interior, Rogelio Frigerio celebraron en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el Día de la Industria. El presidente de la entidad, Fabián Tarrío, expresó que "tenemos expectativas de seguir creciendo en los próximos meses". No obstante, reclamó una urgente reforma tributaria. "La presión impositiva es agobiante y perjudica al sector que representamos", dijo.



El jefe de Gabinete destacó que en los últimos meses se pudo realizar una transición económica sin generar una crisis. "Esto nos permite una plataforma sólida para crecer en adelante, en base a condiciones macroeconómicas sanas y sustentables", indicó y agregó: "No hay desarrollo económico, industrial ni de las pymes sin calidad institucional ni democrática". Por otra parte, Peña remarcó que "no hay salida de la pobreza si no se generan puestos de trabajo de calidad, ni desarrollo posible que no sea federal".



Por su parte, Cabrera resaltó los aportes de las leyes Pyme, de Emprendedores y la constitución de sociedades por acciones simplificadas. Calculó que gracias a la Ley Pyme se transfirieron 23 mil millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas debido a las exenciones impositivas, a la eliminación de la Ganancia Mínima Presunta y al pago del IVA diferido a 90 días.



El Ministro también se refirió a las dos reformas más importantes que tiene en agenda el Gobierno nacional: la laboral y la tributaria. "No puede ser que las pymes tengan la espada de Damocles cada vez que contratan a un empleado. Tiene que haber empleo y tiene que ser fácil para un empleador dar trabajo", señaló con respecto a la preocupación por la gran cantidad de juicios laborales. Acerca de la reforma tributaria, resaltó su urgencia ya que "permitiría la integración al mundo, el acceso a la tecnología y la competencia", expuso.



El presidente de CAME planteó un doble desafío. Por un lado la consolidación del crecimiento y, por otro, la necesidad de una política industrial con continuidad, que no responda al poder de turno. "En esa política las pymes deben ser el eje", concluyó.



En tanto, Edgardo Gambaro, titular de CAME Industria, pidió que los gobernadores adhieran a la ley Pyme para que todos puedan acceder a sus beneficios.



Estuvieron además presentes en el evento el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer; el secretario de Industria y Servicios, Martín Etchegoyen; y el senador Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara alta, entre otros.



Para terminar la jornada, destacados periodistas analizaron el panorama político y económico post electoral: Fernando González, editor jefe de la Mesa Central de Redacción de Clarín; Jorge Rosales, secretario de Redacción de La Nación; Walter Brown, jefe de Redacción de El Cronista Comercial y Guillermo Gammacurta, editor jefe de Ambito.com y Ámbito Biz (Industrial + PyMES) Ámbito Financiero.