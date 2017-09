Empleados se movilizaron a la sede de la Secretaría de Trabajo

Empleados de la Secretaría de Trabajo se movilizaron hacia la sede de la cartera laboral, cuyo titular, Oscar Balla, hizo notar que el organismo tiene "200 empleados y los que están con medidas de fuerza con 30".En declaraciones a, explicó que la repartición "viene pagando desde hace muchísimos años horas extra. Se pidió que pasara a ser un adicional y se abonara por recibo de sueldo. Tras negociaciones llegamos a un entendimiento. Nosotros cobramos aranceles que se llaman unidad laboral. Quedamos que 28 unidades laborales se iban a pagar en concepto de adicional. El compromiso asumido se cumple. Cuando se estaba por elevar a Economía se dieron cuenta que estaban por perder otro código, lo cual los perjudicaba. Este no es un problema de la Secretaría que lo que acordó lo cumplió. Ahora Economía está viendo cómo soluciona esto para que no pierdan el código 747".El funcionario aseveró que la mayoría de los trabajadores lo ha entendido, pero otros realizan "declaraciones que tienen más un tinte político".Puso de relieve que al advertir la situación, desde el gremio reclamaron que se eleve el adicional a 50 unidades laborales "lo cual es inviable porque me llevaría el 50% de la recaudación y nos impediría trabajar".Precisó que lo actual representa "un adicional de alrededor de 4.600 pesos y lo que solicitan elevaría esa cifra a cerca de 10.000, que es una locura".Por su parte, el secretario adjunto de ATE, Francisco Garcilazo señaló aque en la Secretaría de Trabajo "tenemos compañeros precarizados y a partir de ahí, cualquier discusión cambia el escenario. Hay contratados de obra y adicionales en negro. La idea era rediscutir el adicional e ir blanqueándolo".Reclamó "una definición política para dejar los trabajadores normalizados. No nos pueden correr por izquierda cuando ellos generan la irregularidad".Asimismo, aseveró que "hay un acta firmada que no cumplieron. El segundo punto grave es la precariedad y acá hay más de seis o siete localidades representadas. La chicana de si son menos o más, la realidad está de fondo"."Han ido intimando o diciéndoles a los trabajadores que no se metan. Los compañeros denuncia aprietes. Nosotros necesitamos soluciones y ellos tienen las herramientas", completó Garcilazo.