El ex senador Arralde fue designado en el PAMI Concordia

"Quiero comentarles que desde el 1° de setiembre he sido designado Coordinador General Ejecutivo de la Unidad Regional Local URL N° 34 del PAMI con sede en la ciudad de Concordia", señaló el propio Arralde en su cuenta de Facebook.



"Este nuevo desafío que he resuelto asumir en mi carrera será ejercido con el mejor empeño, seriedad y responsabilidad en un área sensible como es la asistencia integral de nuestros abuelos y abuelas. A ellos estarán dedicados mis mejores esfuerzos", agrega.



El exsenador estará bajo el mandato de la directora de la UGL XXXIV, la doctora Marta Charadía.



Cabe destacar que Arralde, que pertenece a la Corriente Illia, lanzó este año su candidatura a diputado nacional, pero luego la bajó al igual que Gustavo Cusinato, Fabián Rogel y Jaime Benedetti, entre otros. (APF)