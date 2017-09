Las fechas del calendario electoral: La campaña arranca en pocos días

Las PASO dejaron mucha tela para cortar. Rimbombantes declaraciones sobre la veda, declaraciones cruzadas por el conteo de votos provisorio y la confirmación de un triunfo de Cristina de Kirchner en provincia de Buenos Aires. Pero eso ya es pasado. Desde las usinas partidarias ya pusieron nuevamente en marcha la maquinaria electoral, con la vista puesta en el calendario que se viene.Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), la semana pasada venció el plazo para inscribir a los candidatos proclamados por la Justicia que compitieron en las internas. Son los que pasaron la espinosa barrera del 1,5%.El martes 12 de septiembre vencerá el plazo para presentar el informe final por agrupación ante el juzgado federal electoral, que se debe cumplimentar 30 días después de las PASO. Ese mismo día se oficializarán los candidatos para las elecciones legislativas generales.Exactamente 35 días antes de la votación, el domingo 17, se designarán los dos responsables económico-financieros por cada agrupación y comenzará formalmente la campaña electoral, según lo establecido en artículo 64 bis, del Código Electoral Nacional. "La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral".El 64 bis también establece que la campaña finalizará 48 horas antes de ir a las urnas, o sea el viernes 20 de octubre, y que "queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo" establecido para la campaña.El viernes 22 se publicarán los padrones definitivos, se presentan ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boletas y se ratifica las autoridades de mesa designadas. Muchos de los que fueron presidentes o vices durante las PASO volverán a serlo en las generales.El 27 de septiembre arranca la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual, con los spot en radios y TV. También se conocerá los lugares y mesas de votación y se impone una veda a los gobiernos nacional, provincial y municipal, de realizar "actos públicos, susceptibles de promover la captación del sufragio".Pasados 60 días de las PASO se cierra el plazo para justificar la no emisión del voto del 13 de agosto. Los que no lo hagan, deberán pagar la irrisoria multa de $ 50. Al mismo tiempo, se destruyen los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos y la Dirección Nacional Electoral debe informar a la Justicia federal sobre el monto de aportes, subsidios y franquicias públicas para las campañas, con el detalle las sumas ya entregadas y las que están pendientes de pago.Desde el 14 de octubre estará "prohibida" la publicación o difusión de encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales. El viernes 20/10 termina la campaña y comienza la veda. El 22 a las 8 se abre la votación hasta las 18. Ese mismo domingo hasta las 21 rige la prohibición de difundir encuestas y proyecciones sobre los resultados. A esa hora, se estima se conocerá los primeros datos oficiales.El martes 24 de octubre comenzará el escrutinio definitivo, en manos de la Justicia, y que determina los ganadores legales del comicio.