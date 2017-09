Declararon ante el juez y liberan a los detenidos tras la marcha por Maldonado

En las últimas horas del domingo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos que protagonizaron incidentes en la Plaza de Mayo durante la marcha para reclamar la aparición de Santiago Maldonado.Solo quedará detenido un hombre que presentó un documento falso durante la declaración indagatoria. En primera instancia, dijo que era de origen venezolano pero frente al juez aseguró ser colombiano. La Policía averigua su verdadera identidad.Fueron muchas horas, ya que empezaron a llegar a los Tribunales de Comodoro Py a las 8 de la mañana y pasadas las 20, el juez dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos.En el marco de una lucha incesante por parte muchas personas y diversas organizaciones sociales, los 31 detenidos durante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron trasladados a los Tribunales de Comodoro Py para ser sometidos a indagatoria.Durante las primeras horas de la tarde, al menos diez personas habían declarado en el juzgado pero el magistrado había decidido no aparecer en la zona retiro. Así lo confirmó a Infonews María del Carmen Verdu, titular de la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional).Al término de las declaraciones, los detenidos serían trasladados a la Alcaldía de Tribunales.Si bien los detenidos llegaron cerca de las 8 de la mañana, según la Izquierda Diario, confirmó que el magistrado demoró la indagatoria por más de 6 horas.Denunciaron que las acusaciones están fuera de lo que realmente pasó. Los detenidos nunca estuvieron cerca de los hechos que se les imputan. Al término de las declaraciones, los detenidos serían traldadados a la Alcaldía de Tribunales.A la mañana bien temprano, cientos de personas y organizaciones sociales se reunieron en las puertas del edificio de Comodoro Py para reclamar por la liberación de los detenidos.Allí, el abogado de los detenidos, Ismael Jalil, confirmó ante la prensa: "Los detenidos no han participado de los incidentes. Como ejemplo les puedo decir que hay dos compañeros de prensa que fueron detenidos por filmar lo que estaba pasando"."Esto fue una razzia para detener la mayor cantidad de gente posible . De los detenidos, ninguno estuvo en los incidentes. Responsabilizo al Gobierno que estuvo más preocupado por generar una noticia y no por buscar a Santiago Maldonado", agregó el abogado.Además, sostuvo: "Han inventado un montón de falsas noticias. El manejo burdo de muchos medios de prensa ha sido extraordinario. Fíjense lo que han hecho con Santiago Maldonado".Los detenidos fueron trasladados esta mañana a la sede judicial donde prestan declaración indagatoria.