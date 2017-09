"Los argentinos no nos merecemos volver a tener oscuridad", dijo Cristina

Policiales Hay 30 detenidos tras los incidentes en la marcha por Santiago Maldonado

La expresidente y candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana Cristina de Kirchner se refirió este sábado a los incidentes registrados tras la movilización por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado durante el cierre del 2º Encuentro de Mujeres Sindicalistas en Exaltación de la Cruz y sostuvo "ayer ví mucha oscuridad, los argentinos no nos merecemos volver a tener oscuridad"."El Gobierno pareciera que quiere una oposición anestesiada y con lo de ayer parece que quiere volver a imágenes que yo creí que nunca iba a volver a ver. Ayer a la noche volví a ver oscuridad en la Argentina, ayer volví a ver gente de civil sin identificación. Gente que parecía manifestantes y que después aparecía con chalecos", expresó sobre las imágenes que recorrieron los canales de televisión."Yo no quiero volver a eso, yo quiero una Argentina donde puedas expresarte sin temor a hacerlo. Ayer vi mucha oscuridad, los argentinos no nos merecemos volver a tener oscuridad", agregó.