Con más de 3000 corredores se realizará la Maratón del Becario

Este sábado se desarrolla la prueba atlética del gobierno de Entre Ríos, denominada la Maratón del Becario. Esperan más de 3000 corredores. Será gratuita y los participantes volverán a ser solidarios con donaciones de útiles escolares. El epicentro será el Monumento a Urquiza de Paraná.



La directora Ejecutiva del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), Mayda Cresto, indicó que "desde la primera edición, la Maratón del Becario no ha parado de crecer. Cuando con el equipo de trabajo apostamos a sumar al deporte como otro de los pilares de nuestro Sistema Solidario Entrerriano, decidimos desarrollar distintas propuestas. Así surgió la prueba, así nació el Programa Educando en Movimiento, de la misma manera que fueron dándose muchas otras oportunidades de consolidar el binomio educación más deporte".



En una breve reseña, la titular del instituto organizador subrayó: "En la primera edición, allá por septiembre de 2013, planificamos una carrera de 4 y 8 kilóemetros para cerca de 600 estudiantes entrerrianos, y finalmente corrieron 1200. Modificamos el recorrido, la distancia se amplió a 5 y 10 kilómetros, el parque cerrado se trasladó desde el puerto al Monumento a Urquiza, y la participación fue cada vez mayor. Contamos con 1600 atletas y estudiantes en el 2014, 2000 en el 2015, y hasta los 2700 participantes del año pasado".



Cresto mencionó que "el epicentro volverá a ser el Monumento a Urquiza, espacio que brinda comodidad para los participantes. El recorrido abarcará parte del casco céntrico, por arterias como Alameda de la Federación, y parte de la costanera paranaense, el Thompson".



"La maratón es posible gracias a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de impulsar actividades saludables para los jóvenes. Por confiar en los programas y servicios que propone el Becario y por generar contextos donde muchos actores pueden colaborar. Por ello, se han sumado al gobierno provincial, empresarios y comerciantes que apuestan por las propuestas del Sistema Solidario Entrerriano", dijo la titular del organismo.



Por su parte, el secretario de Juventud, Nicolás Mathieu, destacó que "es la primera maratón solidaria del gobierno provincial. Vale el esfuerzo de colaborar y de participar. Con nuestra secretaría, de la misma manera que la Subsecretaría de Juventud de la Nación, decidimos apostar por esta prueba que acerca el deporte a los jóvenes. Si bien corren atletas como Gabriela Castillo, o Pablo y Lorena Carussi que nos representan en distintas carreras; también es la oportunidad para que muchos chicos se animen y comiencen a disfrutar de la disciplina".



El secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez, resaltó "el equipo de trabajo del Instituto Becario, su labor diaria que ya tiene una fuerte identidad en la sociedad".



"Desde la política deportiva queremos respaldar esta iniciativa, tenemos el compromiso de trabajar y acompañar cada actividad del organismo porque somos un equipo. Así entendemos la gestión del gobierno provincial, ya que el deporte no es una actividad aislada sino que es parte de una construcción social. Este evento es una política de Estado que llegó para quedarse y estamos convencidos que año tras año disfrutaremos de esta prueba", redondeó el funcionario.



La atleta Gabriela Castillo comentó: "Represento tanto al deporte como a la discapacidad. Tuve un accidente, donde perdí una pierna, que me marcó para siempre. Conocí a Mayda, que es una persona muy generosa, y logró inculcarme ese deseo y ganas de poder. Hoy estoy corriendo 15 kilómetros. El mensaje es continuar a pesar de las dificultades, superarte y más allá que cueste debemos saber que si queremos, podemos".



Ganadores y sorteos



Los ganadores en las ramas masculina y femenina se llevarán vouchers ?orden de compra- de 1500 pesos donados por la Secretaría de Deportes. Corresponde tanto a los 5 como a los 10 kilómetros. Habrá medallas a los tres primeros, por categoría.



La delegación ganadora de la competencia por equipo se llevará 30.000 pesos, que deberán ser destinados a una organización o institución a elección. El segundo premio es un juego de plaza de la empresa solidaria Quanta. Se sorteará una moto 110, bicicletas, y viajes a Bariloche o Mendoza.



Concurso de hinchadas



Por primera vez se desarrollará el concurso de hinchadas para estudiantes de las promociones 2017 y 2018. Ya se inscribieron más de 30 equipos. Chicos de distintas escuelas alentarán en todos los tramos del recorrido para brindar color, calor y contención a los miles de entusiastas que correrán por la capital provincial. Habrá corredores como Sebastián Bértoli, el futbolista profesional de Patronato, quien oficializará como jurado anotando las mejores hinchadas en el recorrido.



Quienes quieran participar deberán ingresar a la página o Facebook de Maratón del Becario para conocer detalladamente el reglamento.