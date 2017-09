Bordet: "Como gobierno nos toca defender nuestras economías regionales"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Hay muchos productores y empresarios que invierten para poder agregar valor y que esto tiene que ser protegido. Hay que buscar un equilibrio y en este sentido vamos a acompañar a la cadena porcina, que en Entre Ríos viene creciendo de manera sostenida", expresó el gobernador Gustavo Bordet en la localidad de Seguí.



"Como gobierno nos toca defender nuestras economías regionales y lo hacemos en una mesa de diálogo", dijo el mandatario al expresar su preocupación por la apertura de la importación de cerdos desde Estados Unidos y afirmó que acompañará "el reclamo de todo el sector de la cadena porcina".



El gobernador, acompañado por el intendente Cristian Treppo y el diputado Gustavo Zavallo, además de legisladores nacionales y provinciales, el subsecretario de Ganadería de la Nación, Ramiro Troncoso, y ministros de su gabinete, desarrolló una intensa agenda en el día del aniversario 110 de esta localidad del departamento Paraná.



Inauguró el gimnasio cerrado en el polideportivo municipal, firmó el convenio de inicio de la obra de ampliación y refacción de la escuela Facundo Arce, y encabezó la puesta en macha del frigorífico porcino integrado por la firma San Fernando SA, del Grupo Bouzada, y las cooperativas San Martín, de Seguí, y Agropecuaria de Aranguren.



En ese marco, el mandatario dijo estar "convencido de que la participación público privada resulta clave en estos tiempos para encontrar un camino de desarrollo y de progreso. Así que con la participación de las cooperativas y la inversión con el capital privado, y por supuesto el apoyo desde el Estado, tenemos que generar las condiciones para que el proyecto y el desarrollo que se lleva adelante sea competitivo, y en esto hay que trabajar fuertemente".



"Se trata de plantear cómo estratégicamente se va generando el desarrollo de distintas actividades, en este caso del sector porcino, que viene creciendo sostenidamente en nuestra provincia y que necesitaba de manera determinante poder tener esta etapa en la cadena para agregar valor en todo el proceso de industrialización. De ahí la importancia estratégica de esta planta en Seguí, para darle sostenimiento al sector porcino", dijo Bordet.



Luego señaló que "vemos con preocupación con muchos productores la apertura de importaciones del producto porcino, pero a esto tenemos que verlo también de manera integral, porque criticar siempre es fácil. También tenemos que proponer soluciones y nos toca justamente ver cómo defendemos a nuestros productores, pero también cómo generamos desde el Estado provincial, con ayuda del Estado nacional y de los municipios, las condiciones necesarias de competitividad; y para esto venimos trabajando sostenidamente para todas las cadenas de valor de la provincia en materia de reducción de costos. Está en nosotros encontrar la clave del trabajo articulado y en conjunto para poder alcanzar estas metas", subrayó.



Mano de obra entrerriana



Por su parte, el presidente del Grupo Bouzada, Antonio Bouzada, referente de la firma San Fernando SA, dijo que "el valor que tiene este emprendimiento es altamente estratégico para los sectores productores primarios de cerdos que anualmente aprovisionan al mercado 6000 capones por año". Y esto porque "el 70 por ciento de la producción porcina no se procesa en la provincia, sino que la mandamos a otras provincias y después nos devuelven el chacinado con un altísimo valor agregado y con mano de obra que no es entrerriana. Por eso la importancia de poder procesar estos animales que salían en pie".



"Esto es lo importante, primero para los socios, el poder agregar en la cadena de valor un eslabón estratégico como es la producción e industrialización de la carne; y para la provincia la posibilidad de que este eslabón dé oportunidad de tener mano de obra entrerriana en la producción de productos finales", acotó.



En tanto, Sebastián Bouzada, presidente del frigorífico, señaló que "este proyecto es algo inédito, donde dos cooperativas se quieren asociar con una sociedad anónima. Por eso, desde San Fernando agradecemos a las cooperativas habernos apoyado y haber creído que esto se podía hacer".



Cabe señalar que el Frigorífico Pondesur, ubicado en el Parque Industrial de Seguí, se dedicará a la fabricación de embutidos y despostado de cerdo; demandó una inversión de más de 50 millones de pesos y en principio empleará a 15 personas en forma directa.



Aniversario de la ciudad e inauguración del polideportivo



Durante su estadía en Seguí, Bordet también inauguró el gimnasio cerrado en el polideportivo municipal, cuya superficie es de 1.500 metros cuadrados. Allí participó del acto por el 110 aniversario de la localidad de Seguí y firmó el convenio de inicio de la obra de ampliación y refacción de la escuela Nº 68 Profesor Facundo Arce, que cuenta con 274 alumnos nivel secundario y donde se construirán 11 aulas, salón de usos múltiples, laboratorio, sala de informática, área de gobierno y otras dependencias. Los trabajos demandarán una inversión de 38 millones de pesos.



También se firmó un convenio con el municipio para obras en la planta de residuos por 1 millón de pesos y se entregaron aportes y elementos a instituciones, y llaves y carpetas de viviendas.



Al hablar en el acto, el mandatario manifestó su alegría de poder estar en el aniversario de la localidad y por la inauguración "de este magnífico gimnasio va a generar que muchos chicos y chicas jóvenes de la localidad encuentren en el deporte la posibilidad de generar, no solo un vida saludables, sino también de poder adquirir destrezas y capacidades deportivas".



Luego destacó la firma del contrato de obra para que "en dos semanas comience la construcción de la escuela técnica. Yo hace dos años, cuando todavía no era gobernador y estaba en campaña política, visité la escuela e hice un compromiso con los directivos y alumnos de que íbamos a hacer todas las refacciones y la construcción de este edificio. Y con mucha razón los chicos y directivos creían que era una promesa más de las tantas que hacen los políticos en campaña. Por eso desde el primer día de gestión me aboqué a esta tarea porque había una comunidad educativa que necesitaba esta obra. Y no era fácil porque vale 38 millones de pesos, pero vale la pena porque esto forma jóvenes en escuelas técnicas que tienen salida laboral directa para la producción de esta zona y para las industrias como las que inauguramos hoy".



Desarrollo estratégico



Por su parte, el intendente Treppo subrayó que la inauguración del frigorífico "significa cerrar un círculo de lo que uno imaginó como el desarrollo estratégico de la ciudad; y ahora esto que tiene que ver con el deporte, porque necesitábamos un espacio físico acorde para desarrollar las prácticas".



Y agregó: "Nosotros trabajamos con el gobierno provincial porque, a pesar de haber trabajado mucho y recibido muchas promesas del gobierno nacional no recibimos nada con el argumento de que somos eficientes, somos un municipio superavitario. Así que por suerte el gobernador está presente y nosotros con una administración muy austera y transparente podemos hacer estas obras porque somos el municipio más pequeño de la región".