Después de 20 años, el Palacio San José cambiará de director

Después de veinte años, el Palacio San José, que es museo y monumento nacional, cambiará de director. Luis Cerrudo anunció que no concursará, que buscará completar los trámites para acceder a la jubilación y que si todo anda sobre carriles que el director saliente espera, a fin de año pueda quedar vacante el cargo.



Cerrudo accedió al cargo de director del sitial histórico que fuera residencia particular del presidente Justo José de Urquiza al ganar el concurso correspondiente en el año 1997, cuando concursaron 18 postulantes. Por aquel entonces de ese total, cinco nomás quedaron en carrera al superar todos los requisitos y finalmente se impuso este profesor de Historia recibido en la Universidad de Concepción del Uruguay, con un magister y un doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.



El gobierno argentino decidió concursar nuevamente debido a que el cargo se jerarquiza administrativamente. Eso es lo que anunció el Ministerio de Cultura de la Nación, por lo que el director del Palacio San José pasará de percibir un sueldo de alrededor de 30 mil pesos a cobrar un sueldo de más de 60 mil pesos.



Sin embargo Cerrudo denuncia "la falta de transparencia en el proceso del concurso". Consultado por El Diario, el actual director argumentó sus reparos en este llamado a concurso, al indicar que finalmente, a criterio suyo, es muy probable que termine imponiéndose la discrecionalidad política.



Cerrudo indicó que el cargo que ocupa se encuentra respaldado por el concurso de antecedente y oposición, y entiende que el argumento que da el gobierno nacional, más específicamente el Ministerio de Cultura, de convocar a un nuevo concurso puede justificarse porque el cargo sube de categoría.



Incluso afirmó que si estuvieran dadas las condiciones se presentaría a competir, pero cuestionó que el concurso no sea para elegir director sino para determinar una terna, y que de esa terna, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, termine señalando quién quedará en el cargo finalmente.



Es decir que entre los tres primeros puede elegir uno, que no sea, por ejemplo, el que salga primero o el que salga segundo. Además cuestionó que el tribunal esté integrado por cinco miembros de los cuales, según afirmó, tres son funcionarios políticos, mientras que sólo los otros dos restantes son expertos externos.



"El tribunal presenta una terna que es el que elige sin necesidad de fundamentar", denunció y fue más allá aún al fundar sus sospechas: "además políticamente entiendo que el ministro Avelluto se ha manifestado como defensor de la Revolución Libertadora, antiperonista y perseguidor de kirchneristas, y por eso creo que hacer el esfuerzo de concursar un cargo, sabiendo de antemano que va a ser imposible lograr el resultado esperado, más allá de los méritos propios, he decido cerrar el ciclo de trabajo y estimo entonces que a fines de diciembre estaré dejando la dirección del museo".



Cerrudo es un militante peronista identificado con las gestiones de Néstor Kirchner y de su sucesora y esposa, Cristina Fernández. Tiene 54 años y debido a la antigüedad como docente estaría en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación antes de que termine este año.

