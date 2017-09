Se realiza la audiencia de conciliación entre el Municipio y el Suoyem

Foto: Jorge Brocado.

El 23 de agosto los trabajadores de Paraná nucleados en el Sindicato Único Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) decidieron -en asamblea- realizar medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a sus reclamos.



Ante las medidas de acción, entre las que se incluía la no recolección de residuos, el Municipio pidió a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria y la Secretaría hizo lugar a la solicitud.



Fue así que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación por 15 días y convocó a una audiencia para este viernes a las 10.



Al respecto, el titular del Suoyem, Jorge Brocado, dijo: "Los acuerdos los habíamos alcanzado en febrero, pero el Municipio fue incumpliendo algunos puntos y las respuestas se fueron dilatando".



"Incluso después de las paritarias habíamos acordado que íbamos a hacer reuniones para analizar los reclamos de cada repartición, pero nada de esto sucedió", añadió.



A raíz de esta situación, "la gente se fue cansando y el diálogo se fue cortando", sostuvo el dirigente gremial.



"Hay un montón de falencias, sobre todo en la Unidad Municipal Nº 2, donde hay mucha gente con antigüedad que ha quedado rezagada. No hay herramientas, los vehículos no están en condiciones, los galpones están deteriorados, no tienen ni baño. Trabajar ahí es inhumano", enfatizó Brocado.



Más adelante, sostuvo: "Hace mucho que podríamos haber parado, pero siempre apostamos al diálogo y a que se arregle todo. Nos bacamos un montón de cosas, pero el manoseo llegó demasiado lejos".



"Ellos saben que estamos abiertos al diálogo, pero no queremos que nos maltraten más. Esperamos que este viernes brinden alguna respuesta", señaló finalmente a APF.